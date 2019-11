Verstappen a ritmo di Samba! Sua la pole position in Brasile | Leclerc limita i danni e si

F1 - GP Giappone 2019 : la gara anonima di Charles Leclerc. Brutta partenza - l’incidente con Verstappen e mancanza di ritmo : gara da dimenticare al più presto nonostante i tanti sorpassi per Charles Leclerc, protagonista in negativo a Suzuka di una domenica cominciata alla grande in qualifica e poi proseguita nel peggiore dei modi a partire dal via del Gran Premio del Giappone 2019, diciassettesima e quintultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Il monegasco classe 1997 ha raccolto un deludente settimo posto ad un giro di ritardo dal vincitore (Valtteri ...