Piatek via dal Milan a gennaio? Scatta ipotesi Mandzukic e Kean

Fonte : milanworld

(Di sabato 16 novembre 2019)via dalnel mercato di, se nel prossimo mese non tornerà ad essere il Pistolero. Il polacco non è partito bene, neanche un lontano parente di quello visto l’anno scorso in Serie A. Dopo il cambio allenatore, urge anche un cambio di marcia dall’attaccante. La società sembra non voler più aspettare, ecco che sia Sport Mediaset e Gazzetta dello Sport avallano un’idea clamorosa:via dalgià a. Se il giovane Leao non si tocca e lo si vuole fare crescere, Boban e Maldini non fanno lo stesso discorso per il Pistolero, apparso in uno stato di apatia e poco preciso sotto porta. Fermo restando che il sogno Zlatan Ibrahimovic potrebbe rimanere tale, si stanno facendo nuove. Su tutte Mario: l’attaccante croato lascerà la Juve ed è molto stimato aello. Ormai ai margini della rosa bianconera potrebbe ...

MilanworldI : Piatek via dal Milan a gennaio? Scatta ipotesi Mandzukic e Keane - rossi20_rossi : RT @Fantacalcio: Calciomercato Milan: Piatek verso la cessione a gennaio - GConfidenziale : Milan, rivoluzione a gennaio. Voci sconvolgenti: 'Piatek via', due giganti al suo posto -