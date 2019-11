Il primo open day di Tar e Consiglio di Stato per raccontarsi ai cittadini

Skateboard - Oi STU Open 2019 : la pioggia fa saltare il primo giorno di practice : Il secondo periodo di qualificazione olimpica dello Skateboard è iniziato con gli Oi STU Open di Rio de Janeiro, in programma da fino a domenica 17. La pioggia però ha bloccato il programma facendo saltare in pratica tutta la prima giornata, che doveva essere riservata alla practice per tutti i trecento concorrenti, sia del park che dello street Si tratta delle due specialità che vedremo per la prima volta a Tokyo 2020: al Praça Duó di Rio, la ...

Golf - Turkish Open 2019 : Schwab e Lewis in testa dopo il primo giro - Francesco Molinari fatica : Ad Antalya è andato in scena il primo giro del Turkish Airlines Open, torneo di Golf valido per lo European Tour. L’austriaco Matthias Schwab e l’inglese Tom Lewis si trovano in testa alla classifica con un buon giro da 65 colpi (7 sotto il par) e precedono di una sola lunghezza il terzetto composto dallo svedese Alex Noren, dal belga Thomas Pieters dallo statunitense David Lipsky. Buona prestazione di Edoardo Molinardi (-4), ...

Golf – Turkish Airlines Open : Edoardo Molinari e Andrea Pavan al 12° posto dopo il primo giro - in testa la coppia Lewis-Schwab : Al termine del primo giro del torneo turco, i due azzurri si piazzano al dodicesimo posto grazie ad una prestazione convincente Edoardo Molinari e Andrea Pavan sono al 12° posto con 68 (-4) colpi dopo il giro iniziale del Turkish Airlines Open, sesto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, dove sono al vertice con 65 (-7) l’inglese Tom Lewis, tornato recentemente al proscenio dopo anni di oblio, e il sempre più convincente ...

Taekwondo - Greece Open 2019 : un primo e due terzi posti per l’Italia nell’ultima giornata : La spedizione azzurra si conclude in bellezza al Greece Open di Taekwondo 2019, torneo di categoria G1 svoltosi a Calcide (Grecia), portando a casa due terzi posti ed un primo tra i seniores. La giornata non è iniziata al meglio, con l’eliminazione al primo turno di Elvira Costantini nei -49 kg femminili, l’azzurra ha ceduto nettamente alla vietnamita Thim Kim Tuyen Truong per 9-1. Tre gli azzurri impegnati nei -68 kg, purtroppo ...

Golf - Open di Francia 2019 : Coetzee e Fox in testa dopo il primo round - Paratore a quattro colpi dalla vetta : Grandissime emozioni e una classifica cortissima al termine del primo giro dell’Open di Francia 2019 di Golf. Il tour europeo è tornato questa settimana a giocare sull’Albatros del Le Golf National che l’anno scorso vide battagliare gli atleti nella Ryder Cup vinta dall’Europa. In testa al leaderboard troviamo dunque con lo score di -6 il sudafricano George Coetzee e il neozelandese Ryan Fox, entrambi in grado di ...

Golf – Open d’Italia : Fitzpatrick difende il primo posto ad un giro dalla fine - Pavan nella top ten : L’azzurro perde due posizioni ma rimane comunque tra i migliori dieci, domani l’ultimo giro che deciderà il vincitore della 76ª edizione dell’Open d’Italia L’inglese Matthew Fitzpatrick è rimasto al comando con 200 (67 65 68, -13) colpi a un giro dal termine del 76° Open d’Italia, quinta tappa delle Rolex Series dell’European Tour, che si sta svolgendo sul difficile percorso dell’Olgiata Golf Club (par 71) a Roma. ...

Golf - PGA Tour 2019 : Austin Cook e Talor Cooch appaiati in testa dopo il primo giro dello Houston Open : La prima giornata dello Houston Open 2019 di Golf si è chiusa con una coppia di americani al comando. Austin Cook e Talor Gooch hanno terminato il proprio round di giovedì con uno score di 64 colpi e otto sotto al par e hanno preso il comando del torneo sul campo par 72 del Golf Club of Houston. In particolar modo risalta un dato statistico riguardo al primo giro di Cook, in quanto il ventottenne dell’Arkansas è tornato alla clubhouse dopo ...

Golf - Open d’Italia 2019 : Tapio Pulkkanen sorprende tutti nel primo giro - Pavan e Laporta migliori italiani al 20° posto. Francesco Molinari 54° : Tra i tanti nomi di grido, all’Olgiata Golf Club di Roma spunta la sorpresa: dopo il primo giro, il leader dell’Open d’Italia, con il quale tornano le Rolex Series dell’European Tour 2019, è il finlandese Tapio Pulkkanen, che fa parte del ristretto gruppo di circa 40 giocatori del field a non aver mai vinto sul circuito continentale. Il nativo di Kotka, che ha saputo chiudere in -7, ha fatto suo un solo torneo, ma sul ...

Golf – 76° Open d’Italia - Francesco Molinari ci crede : “diventare il primo italiano a vincerne 3 è uno dei miei obiettivi” : Le sensazioni di Francesco Molinari alla vigilia del 76° Open d’Italia “diventare il primo italiano a vincere tre Open d’Italia è certamente uno dei miei obiettivi. Spero di riuscirci già questa settimana o comunque prima della fine della carriera. Fisicamente e mentalmente sono in buone condizioni. Recentemente mi sono espresso a livelli soddisfacenti, anche se con qualche imperfezione. Ho buone sensazioni e spero di partire con il ...

Golf - Open d’Italia 2019 - Francesco Molinari : “Voglio diventare il primo italiano a vincere tre edizioni” : Domani prenderà il via all’Olgiata di Roma il 76° Open d’Italia di Golf. Saranno tredici gli italiani in gara e i riflettori saranno puntati su Francesco Molinari, che andrà a caccia del terzo successo in questo torneo dopo quelli ottenuti nel 2006 al Castello di Tolcinasco e nel 2016 al Golf Club Milano. Un grande obiettivo per il torinese, che in caso di vittoria entrerebbe nella storia, visto che fino ad ora nessun italiano è mai ...

Taekwondo - Riga Open 2019 : un primo ed un secondo posto per l’Italia nella seconda giornata! : In Lettonia si è da pochi minuti conclusa la seconda giornata del Riga Open 2019 di Taekwondo, torneo internazionale di categoria G1. Dopo le gare giovanili di ieri, in cui i nostri portacolori non hanno brillato, oggi è stata la volta dei seniores, gli azzurri non hanno deluso le aspettative e si sono ben espressi portando a casa un primo ed un secondo posto. Tobias Santer è stato il meno bravo in casa Italia, l’azzurro è uscito al primo ...

LIVE Varese-Fortitudo Bologna basket 49-31 - Serie A in DIRETTA : dominio assoluto dell’Openjobmetis per il +18 del primo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47 Incredibile sfuriata finale del secondo parziale da parte di Varese che sale a +18 grazie a Mayo e Simmons spaziali in questo primo tempo: la Fortitudo non è riuscita a contenere gli attacchi avversari e dovrà scendere in campo con ben altro piglio. FINE SECONDO QUARTO 49-31 MAYO DA TRE! IN FACCIA AD ARADORI! CHE PARTITA! 46-31 Non sbaglia Vene al tiro libero. 45-31 VENE! Finta da tre ...

Golf - PGA Tour 2020 : Nick Taylor guida la leaderboard dello Shriners Hospitals for Children Open dopo il primo round : Il PGA Tour continua la sua marcia con lo Shriners Hospitals for Children Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge dal 1983 in Nevada sul percorso par 71 del TPC at Summerlin di Las Vegas. Al termine del primo round troviamo al comando Nick Taylor. Il canadese guida la classifica con lo score di -8 (63 colpi) e vanta una lunghezza di margine sull’americano Brian Harman. Completano il podio momentaneo con il ...