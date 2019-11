Fonte : blogo

(Di sabato 16 novembre 2019) I sorprendenti e ammirevoli dati di ascolto fatti registrare da almeno un anno a questa parte nel pomeriggio, tali da impensierire Vita in diretta e Pomeriggio Cinque, hanno convinto la Rai a premiare Geo, la trasmissione dicondotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Infatti, stando a quanto risulta a, il programma che si occupa di ambiente, natura e non solo dovrebbe approdare innel. Si tratterebbe, sempre in base alle informazioni in nostro possesso, di appuntamenti speciali in prime time, che andrebbero ad aggiungersi alle tradizionali puntate pomeridiane in onda per tutto l'anno dalle 16.05 alle 18.55 (con laparte denominata, e scorporata in termini di rilevamento Auditel, Aspettando Geo) e a quelle della domenica mattina (Domenica Geo).Non sarebbe stata ancora decisa in Rai la collocazione di Geo in prime time, anche se, è plausibile che ...

SerieTvserie : Geo in prima serata su Rai3 nel 2020 (Anteprima Blogo) - GalantoMassimo : Lo so, sembra incredibile, ma pare che anche in Rai talvolta venga applicata la meritocrazia. #Geo, i cui ascolti s… - citrepiotta : una mamma mi ha chiesto di fare ripetizioni alla sua bimba di prima media, sopratutto geo, scienze e mate me: si ricorda only mcm e MCD -