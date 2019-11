Damascelli | Ronaldo fa i capricci | ma se la Juve deve tagliare teste non guarda le facce

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 16 novembre 2019) “Qualcuno dovrebbe spiegare a Cristianoche lantus esisteva prima di lui. E continuerà ad esistere anche dopo di lui”. Scrive così Tonysu Il Giornale. Inutile quindi che faccia, perché potrebbe anche capitare che ladecida la risoluzione del contratto anticipatamente. “Perché questa è la filosofia del mondo al quale appartiene la società bianconera, un mondo che se vuolelenonle, seliquidare Montezemolo o De Benedetti, Cantarella o Fresco, Romiti o Roberto Baggio o Allegri, tanto per mettere tutti sulla stessa catena di montaggio, non viene frenato dalla mozione degli affetti, non cade nella trappola dei sentimenti come accade altrove, ma fa due conti, se il personaggio e la persona rientrano nel progetto della casa allora si provvede, altrimenti si apre la porta e lo si accompagna ...

