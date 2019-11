Adrian | Celentano fa flop anche con la De Filippi | ascolti in calo

Adrian - adesso si mette male per Celentano : cosa è successo nella seconda puntata : Guai grossi per Mediaset. Adrian di Adriano Celentano, nella sua seconda puntata, cala ancora negli ascolti. Su Canale 5 i cinquanta minuti che hanno preceduto la messa in onda del cartoon hanno registrato 3.439.000 telespettatori, share 13,71% e col cartoon, in seconda serata, 1.527.000, 8,69%. La

Adrian/ Maria De Filippi fa il "miracolo" anche con Celentano : Su Canale 5 ieri sera la seconda puntata di ADRIAN ha visto Celentano accompagnato da due pezzi da novanta come Maria De Filippi e Gianni Morandi

Adrian - ascolti flop per Celentano : Maria De Filippi non basta : ascolti Adrian: nuovo flop per Celentano con Maria De Filippi e Gianni Morandi Nuovo flop di ascolti per Adriano Celentano. La seconda puntata della nuova stagione di Adrian è stata vista da appena 3.439.000 telespettatori, pari al 13.7% di share. Un vero e proprio peccato perchè la puntata meritava di essere seguita da un pubblico più ampio, dal momento che Adriano Celentano ha lasciato a casa il guru che è in lui e ha portato sul palco il ...

Gianni Morandi ‘sotterra’ Adriano Celentano. Un duro colpo per lui : La prima non è andata bene, ma la seconda puntata di Adrian, possiamo dirlo, è stato un successo. Adriano Celentano grazie all’impulso della madrina della serata, Maria De Filippi, è riuscito immediatamente a dare il via a una intensa conversazione fra vecchi amici, occupando il centro del palco. Poi l’arrivo di un grande: Gianni Morandi, che entra in scena accolto dagli applausi del pubblico in sala: “La cosa che voglio dire è che Adriano è ...

Adrian - Adriano Celentano/ 'Deve solo cantare o può parlare - oltre che cantare?' : Adrian, su Canale 5 lo show di Adriano Celentano: Maria De Filippi e Gianni Morandi salvano la serata. La serie animata, gli aneddoti e...

“È successo davvero!”. Maria De Filippi arriva sul palco e fa qualcosa di incredibile : Adriano Celentano senza parole : Ci voleva Maria De Filippi per riportare un po’ in carreggiata il programma flop di Adriano Celentano “Adrian”. Durante la puntata di giovedì 14 novembre ha avuto inizio da ciò che gli spettatori amano di più di Adriano Celentano, la sua musica. L’artista, infatti, ha intonato ‘Una carezza in un pugno’ in un tripudio di applausi, poi ha raccontato la sua infanzia di “bambino più agitato della via Gluck” e dello zio Amedeo che “con il mandolino ...

Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 - Adriano Celentano canta e balla con Gianni Morandi e Maria De Filippi SINTESI : Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 Grande serata di musica italiana nel pre Show di Adrian la serie evento, giunto all’episodio 2 (dopo la rinascita). Adriano Celentano canta e balla con i due ospiti della serata: Maria De Filippi e Gianni Morandi. Celentano duetta con Morandi e sulle note di ...

Adriano Celentano dubbioso. Gianni Morandi : “Devi cantare non parlare!” : Gianni Morandi, invito ad Adriano Celentano: “Le persone vogliono sentirti cantare non parlare” Nella puntata del 14 novembre di Adrian è andato in onda un simpatico siparietto tra Adriano Celentano e Gianni Morandi. Il conduttore ha ammesso di avere il dubbio che si sia alzata la percentuale dei telespettatori arrabbiati con lui. Seduti allo stesso tavolo, Gianni Morandi ha tirato fuori dai ricordi una frase che Celentano gli aveva ...

Maria De Filippi e Gianni Morandi stravolgono e salvano Adrian (e Celentano canta!) : ...

Celentano apre Adrian con Una carezza in un pugno : reazione del pubblico : Celentano apre Adrian con ‘Una carezza in un pugno’ e poi balla sulle note di ‘Jailhouse Rock’: la reazione del pubblico Adriano è tornato a fare Celentano, evviva, hurrà: Twitter ribolle, il pubblico da casa è finalmente stato accontentato. Il ‘Molleggiato’, a 81 anni, si è ripreso il palco cantando e ballando. La seconda puntata […] L'articolo Celentano apre Adrian con Una carezza in un pugno: reazione ...

Gianni Morandi/ "Adriano Celentano? È stato piacevole chiacchierare e…" - Adrian - : Gianni Morandi questa sera ospite ad "Adrian" di Adriano Celentano. Ecco qualche piccola anticipazione che il cantante ha condiviso su Facebook.

Adrian - a pochi minuti dal via la voce : "Lo fa tutta la puntata" - così Celentano prova a salvare il format : A poche ore dall'attesissima seconda puntata di Adrian su Canale 5, filtrano alcune succose indiscrezioni. Puntata attesissima dopo il flop della prima puntata, in onda dopo il lunghissimo "stop" imposto lo scorso anno. Ce la farà, Adriano Celentano, a far risalire lo share? Per tentarci, in studio

Adriano Celentano - dopo la prima puntata di ‘Adrian’ arriva la decisione : “Maria De Filippi…” : Il programma ‘Adrian’ di Adriano Celentano non ha registrato buoni ascolti la settimana scorsa e dunque si è dovuto correre ai ripari per rianimare la serie animata ideata dal ‘molleggiato’, che andrà in onda stasera. Tra gli ospiti ci sarà il collega Gianni Morandi. Non è ancora chiaro con certezza cosa farà, ma l’ipotesi più plausibile è che possa duettare con Adriano. Gianni ha praticamente ricambiato a lui il favore per l’ospitata a Sanremo ...

Gerry Scotti - gli ascolti di Adrian : “Celentano mi ha sorpreso” : Adrian, Gerry Scotti parla di Celentano e rivela: “A casa non è arrivato…” Gerry Scotti è stato protagonista di un incontro con la stampa per parlare del successo di Caduta Libera, dell’inizio del suo nuovo programma preserale Conto alla rovescia, del successo di Tu si que vales e di tutti i suoi prossimi impegni. Interpellato dalla stampa, Gerry ha parlato anche dell’ospitata di settimana scorsa da Adriano ...