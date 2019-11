Quartararo vola in libere | Rossi cade

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 15 novembre 2019) E' nel segno di Fabioil venerdi' di provea Valencia, dove domenica si correra' l'ultima prova del Motomondiale 2019. Il francese della Yamaha Srt ha dominato entrambe le sessioni sul circuito Ricardo Tormo, precedendo due spagnoli, Maverick Vinales con la Yamaha ufficiale e il campione del mondo Marc Marquez. Ha sofferto, invece, Valentino, che e' caduto due volte, in mattinata e nel pomeriggio, chiudendo di conseguenza solo col 14/o tempo complessivo, due posizioni piu' avanti rispetto a Jorge Lorenzo, che sta vivendo l'ultimo fine settimana di gara con la sua carriera.ha chiuso il suo miglior giro in 1'30?735, in assetto da qualifica con due gomme morbide, precedendo di circa 150 millesimi Vinales e di 240 su Marquez, il quale pero' ha lavorato in parte in vista della gara e molto della pma stagione. Un 2020 per il quale l'Honda cerca un ...

