Metro A | chiuse fermate Numidio Quadrato e Lucio Sestio

A Cortina già si scia - a Venezia acqua a un Metro e 40. Chiuse le scuole a Matera : Da nord a sud: l’Italia nella morsa del maltempo. A Venezia alta marea: alle 8 il livello era già sopra un metro . Il picco oltre i 120 centimetri è atteso per le 10.30. Durante la notte una tromba d’aria ha colpito il Metapontino, la zona jonica lucana, in provincia di Matera . A Roma l’allerta resta alta, mentre al Sud si sono registrati disagi in Puglia (ad Altamura uno scuolabus ha rischiato di ribaltarsi) ...

Nubifragio su Milano : strade allagate - scuole chiuse - problemi a Metro - bus e tram Allerta in Liguria - Meteo : Viale Elvezia è chiuso a causa di un albero caduto. Disagi lungo il parco Sempione. Viale Don Luigi Sturzo è allagata. In via Legnano i tram sono fermi in direzione Lega Lombarda e in via Melchiorre Gioia e in via Tonale non vanno i semafori