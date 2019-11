MAMMA AVVELENA BIBERON FIGLIO E TENTA SUICIDIO Venaria | l' sms non ce la faccio

MAMMA AVVELENA il biberon del figlio per ucciderlo - poi tenta il suicidio : Una Mamma ha tentato di uccidere il figlio di 14 mesi. È successo venerdì 15 novembre, intorno alle 15,30, in via Mathi quartiere Altessano, zona popolare della città di Venaria, in provincia di Torino. La donna ha somministrato dei farmaci al piccolo utilizzando il latte del biberon. Il piccolo è ricoverato al Regina Margherita, mentre la Mamma ha tentato il suicidio tagliandosi le vene dei polsi, ma è stata salvata grazie all’intervento del ...

