LIVE Zverev-Medvedev 4-3 | ATP Finals 2019 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale | il

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Alexander Zverev-Daniil Medvedev, sfida valevole per la terza giornata del round robin delle ATP Finals 2019. Il tedesco ed il russo si giocano l'accesso alle semifinali. Zverev ha certamente la situazione più favorevole, visto che gli basterà vincere per conquistare il passaggio del turno e addirittura potrebbe anche perdere per 2-1, ma ...

1-5 Match quasi finito: Tsitsipas perfetto. 40-0 altro ace dell'ellenico. 30-0 altro errore di Zverev totalmente scarico con il diritto. 15-0 Ace del greco. 1-4 BREAK DI TSITSIPAS! DOMINA IL greco! Pazzesca profondità del greco con Zverev ormai sconsolato. 40-AD ALTRA PALLA BREAK TSITSIPAS! Il greco attacca corto ma Zverev non ne approfitta con il rovescio. 40-40 Continua a spingere il ...

30-40 PALLA break TSITSIPAS! Il #6 al mondo domina con il diritto, chiudendo a rete con sicurezza. 30-30 CHE RISPOSTA DI TSITSIPAS! Diritto sulla seconda in kick DIRETTAmente nell'angolo. 30-15 Scambio condotto da Tsitsipas ma Zverev si fa valere con il rovescio. 15-15 Lunga anche la soluzione dell'ellenico. 0-15 Comincia male Zverev al servizio: diritto out. 22.10 Intanto, Jannik ...

0-1 break TSITSIPAS! Il greco mette in mostra il suo repertorio con il diritto e poi chiude a rete. 40-AD DIRITTO LUNGOLINEA TSITSIPAS! Il greco ottiene la quarta palla break. 40-40 Risposta corta di Tsitsipas: Zverev ne approfitta con il diritto. 40-AD Scappa via il diritto del tedesco! Altra chance di break. 40-40 Bravissimo Zverev! Il tedesco, con pazienza, gioca benissimo e comanda lo ...

21.52 Stefanos Tsitsipas vince il primo parziale per 6 giochi a 3 grazie al break dell'ottavo gioco: il greco viene premiato dopo aver giocato sempre in spinta, sfruttando il momento no di fine set del tedesco. FINE primo SET 3-6 primo SET PER IL greco! Lungo il diritto del tedesco, l'ennesimo. 40-15 DUE SET POINT TSITSIPAS! Diritto in rete di Zverev. 30-15 Zverev passa Tsitsipas! ...

0-15 Doppio fallo di Tsitsipas. 3-3 Zverev vince a zero il gioco al servizio. 40-0 Ingiocabile il campione in carica al servizio. 30-0 Buona prima del tedesco. 2-3 Risposta lunga di Zverev: resta avanti il greco. AD-40 Buona prima del greco. 40-40 Vincente di diritto lungolinea di Zverev! AD-40 Lungo la soluzione vincente di rovescio del tedesco. 40-40 Doppio fallo del greco: game ...

AD-40 Zverev si getta avanti: Tsitsipas lo passa con il rovescio. 40-40 Gran diritto lungolinea del greco: palla break annullata. 40-AD PALLA BREAK ZVEREV! Il tedesco ottiene la prima chance di break! 40-40 Zverev sale sopra la palla con il diritto: il tedesco trova un vincente diagonale. 40-30 Tsitsipas attacca la rete: diritto lungolinea vincente. 30-30 Zverev trova un diritto diagonale ...

40-0 Sbracciata di rovescio dell'ellenico! 30-0 Bravo Tsitsipas che aggredisce la rete seguendo la palla corta: passante largo di Zverev. 15-0 Attacco in controtempo di diritto del greco. 1-1 Nessun problema per il tedesco al servizio. 40-15 Si apre il campo Zverev che chiude con lo smash. 30-15 Scappa via il diritto del greco che non tiene lo scambio. 15-15 Prima interessante del ...

0-0 Si parte a Londra! Batte Tsitsipas. INIZIO PRIMO SET 21.08 Tra poco si comincia: chi sarà il secondo dei quattro semifinalisti? 21.06 Rafael Nadal è tornato dunque in corsa per le semifinali: se Stefanos Tsitsipas dovesse perdere stasera, venerdì ci sarà un altro scontro diretto come quello di domani sera tra Novak Djokovic e Roger Federer. 21.04 Si parte con il riscaldamento! 21.02 ...

I gironi ai raggi X delle ATP Finals 2019 –Il regolamento del torneo dei Maestri–Tsitsipas subito in vetta al girone Agassi–Il campione uscente surclassa Rafa–Thiem è il primo semifinalista londinese Salve e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, valido per la seconda giornata del gruppo Andre Agassi delle ATP Finals 2019 di ...