Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma. I dirigenti del nuovo partito di Matteo Renzi chiedono “trasparenza” sui social network e arrivano a proporre le carte d’identità per iscriversi a Facebook e Twitter, ma intanto da tempo pagine e pagine non ufficiali di fan del Pd su Facebook sono state riconvertite in pagine di sostegno a Ita

davidallegranti : RT @ilfoglio_it: Clicchi su “W il Pd” e diventi fan di Italia Viva. Pagine non ufficiali del Partito democratico su Facebook sono state ric… - ilfoglio_it : Clicchi su “W il Pd” e diventi fan di Italia Viva. Pagine non ufficiali del Partito democratico su Facebook sono st… -