MotoGp | Viñales ‘comprende’ Lorenzo | “se ha ritenuto che fosse il momento giusto | non

Fonte : sportfair

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il pilota spagnolo ha parlato del ritiro di Jorge, soffermandosi poi anche sull’appuntamento di Valencia E’ il giorno dell’addio di Jorgealla, questa è la notizia principale nel paddock di Valencia, dove domenica si terrà l’ultimo Gran Premio del Mondiale 2019. AFP/LaPresse In conferenza stampa, l’argomento principale è stato proprio l’addio del maiorchino, commentato tra gli altri anche da Maverick, colui che ha preso il posto proprio di Jorge in Yamaha: “essere campione del mondo per cinque volte non è una cosa semplice, è un grandissimo pilota ed è sempre stato forte in tutte le categorie. Se hache questoil, non mi resta che augurargli il meglio per il resto della sua vita. Un ricordo di? Quando si è buttato nel lago dopo la vittoria di un titolo“. Passando ...

SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 fissa l'obiettivo per la gara finale ? e lascia un messaggio al suo team ? - MathildaSacco : @Whatsername__93 Non mi pare che in motoGp corrano solo loro due. Gli altri 25 piloti dove li metti ? A casa perché… - jamydb : RT @SkySportMotoGP: ?? @ValeYellow46 fissa l'obiettivo per la gara finale ? e lascia un messaggio al suo team ? -