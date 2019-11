Il capo degli arbitri inglesi | «La Var sarà migliorata | anche la comunicazione ai tifosi»

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 14 novembre 2019) La Var in Inghilterra cambierà. Ma non non subito, non in questa stagione, “per non influenzare l’integrità della competizione”. Ma “è necessario un miglioramento”. È la rispostaMike Riley, al termine di una riunione fiume con i club della Premier League. La Var, introdotta quest’estate, ha causato finora un’infinità di problemi e polemicheOltremanica. E i club, in varie forme e vari momenti, hanno espresso le loro preoccupazioni. La Premier ha promesso per ora di migliorare la coerenza e la velocità delle scelte arbitrali, madi aumentare lacon i, soprattutto quelli sugli spalti, una delle richieste più pressanti in un sistema nel quale lo spettatore pagante non è proprio l’ultima ruota del carro. Riley ha parlato per poco meno di due ore in quella che è stata descritta come ...

