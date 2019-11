Gruppo 24 Ore | in primi 9 mesi risultato netto di 0 | 5 mln | ebitda a 10 | 6 mln

Laurentino : lanciano sassi contro bus - caccia a Gruppo di minorenni : Roma – Paura a bordo di un bus della linea 779 di Atac quando, alle 17.40, all’altezza di piazza Eugenio Montale in zona Laurentino, un gruppo di minori ha iniziato a bersagliare il mezzo con lancio di pietre e oggetti vari, danneggiando il lunotto posteriore del mezzo. Immediato l’arrivo sul posto dei Carabinieri della stazione Cecchignola, anche se i giovani, forse 4 o 5, si erano gia’ dati alla fuga. Nessun ferito. ...

L'amore non ha sesso per Renault Il Gruppo fa bingo con lo spot Clio : “You're gonna be the one that saves me”. Solo il legame dell'amore vero può salvare dall'infelicità una vita. I trent’anni della Clio, modello di cult della Renault, sono stati celebrati con uno spot emozionante, che racconta la storia di un amore vero Lgbt Segui su affaritaliani.it

Lega : Gruppo Zaia - basta con le minacce social al nostro governatore : Venezia, 12 nov. (Adnkronos) - "basta con chi minaccia in continuazione sui social. Esprimo la mia più completa e assoluta vicinanza, nonché solidarietà, al presidente Luca Zaia ed ai quattro consiglieri comunali di Conegliano. Siamo di fronte a un fatto gravissimo, elucubrazioni di un folle invasat

Baseball - Premier 12 2019 : il Giappone vince il Gruppo B - Corea del Sud ancora imbattuta : Penultima giornata di gare nella prima fase del Premier 12 di Baseball 2019, in cui si sono svolte gare dei gironi B e C che hanno emesso i primi verdetti in vista del Super Round che determinerà le ammesse alle finali per le medaglie. Nel gruppo B, quello di Taichung, il Venezuela ha conquistato il primo successo della competizione, sconfiggendo Porto Rico per 7-1, grazie ad uno straripante Luis Castro, che ha messo la firma in due dei primi ...

Fedele : ”Parole di Insigne chiare - il Gruppo sta con l’allenatore e quindi contro la società” : Fedele: Ancelotti ha commesso 2 errori, idea traghettatore percorribile. In corso una call conference A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele, dirigente, per parlare dell’ammutinamento dei calciatori del Napoli, che hanno interrotto il ritiro, delle parole di Insigne e di altro. Questo quanto detto da Fedele: “A Napoli sono successe cose mai avvenute nel calcio. De ...

Giordania - armato di coltello assalta Gruppo di turisti a Jerash : feriti - preso l’aggressore : L’episodio nella città giordana di Jerash (a nord di Amman), celebre per i suoi reperti archeologici di epoca romana. Un uomo armato di coltello ha assalito un gruppo di turisti, una guida e un ufficiale di pubblica sicurezza. Secondo altre fonti stampa, tra i feriti ci sarebbero tre donne spagnole.Continua a leggere

Orrore in Messico - agguato a un Gruppo di mormoni in viaggio : uccisi donne e bambini : Il gruppo, appartenente a una famiglia di cittadini americani da decenni stabilitisi in Messico, stava viaggiando su tre...

Chioggia - fanno un video col cellulare mentre bruciano i capelli a un clochard. Indagine dei carabinieri su Gruppo di minorenni : Due minorenni danno fuoco ai capelli di un senzatetto, mentre un terzo ragazzo riprende la scena con un cellulare. Durano 11 secondi le immagini che vengono poi fatte girare sui social, per vantarsi di quella che non può definirsi una bravata. Anche perché la vittima della violenza, pur non avendo avuto conseguenze, appare completamente disarmata, inerte, non reagisce al gesto. Si vedono due giovani che usano altrettanti accendini per infiammare ...

Casali del Manco (CS). Intervista a Salvatore Iazzolino - CapoGruppo Consiliare di “Voci in Cammino”- Comune di Casali del Manco : “ Impegnati - strenuamente - a difendere i presupposti cardine della Fusione ”! : Il già Sindaco di Casole Bruzio, Salvatore Iazzolino, all’attualità Capogruppo Consiliare di minoranza, nel neo Ente Locale Casalino, ha voluto

Lavoro - 11mila assunzioni da Poste a Gruppo Siram : ecco la top 10 in Italia per regione e settore : Sul territorio a farla da padrone per gli annunci di Lavoro è la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Veneto. Nei settori svettano l’area vendite, l’informatica e l’engineering

Rientro Caldara : il difensore in Gruppo - ecco quando potrebbe tornare a giocare : Mattia Caldara si appresta a tornare in gruppo. Il difensore ex Atalanta, che di fatto in rossonero ha giocato una manciata di minuti a causa di due gravi infortuni, potrebbe essere presto a disposizione del neo allenatore Stefano Pioli. Il calciatore, arrivato dalla Juve nell’estate 2018, sta già svolgendo parte delle sedute di allenamento con la squadra e a breve dovrebbe essere pienamente reintegrato da mister Pioli. Naturalmente, ...

Gruppo Cavauto distributore ufficiale Shelby in Italia : Il Gruppo Cavauto aggiunge un altro marchio di prestigio al portfolio di brand americani e diventa distributore unico in Italia del marchio Shelby. Questo significa che è l’unica realtà imprenditoriale ufficialmente autorizzata a distribuire nel nostro Paese i veicoli appositamente preparati nella factory fondata dal leggendario pilota Carroll Shelby. L’accordo è stato siglato con Shelby […] L'articolo Gruppo Cavauto distributore ...

Napoli - stupro di Gruppo sugli scogli di Marechiaro : reato cancellato per due minorenni : Si può cancellare uno stupro di gruppo? Si può rimuovere una ferita tanto profonda, come se non fosse mai accaduta? Stando al verdetto dei giudici del Tribunale dei minori - in perfetta...

Julio Velasco - riflessioni di un ‘ex’ allenatore : “Gestire un Gruppo è capire le diversità. La parola leader troppo spesso confusa con capo” : Non ha alcun account social. È stato l’ultimo sportivo a vedere le donne in un palazzetto dello sport a Teheran. Ha plasmato la ‘generazione di fenomeni‘. A maggio ha annunciato l’addio alla panchina, dopo 44 anni di attività e 14 medaglie d’oro conquistate in varie competizioni. Eppure Julio Velasco è “oltre” tutto questo. Rappresenta la pallavolo a livello mondiale, è considerato e riconosciuto come un “maestro” ...