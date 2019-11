Donne contro in casa de Magistris | la compagna di Claudio attacca | cambi inutili in giunta

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 13 Novembre 2019 : Gemma Contro Tutti! : Oggi a Uomini e Donne vengono superati i limiti della decenza. Gemma Galgani si scaglia Contro il suo ex corteggiatore Jean Pierre. Simone accusato da ben tre dame. Tina Cipollari vuole ballare con Juan Luis. Ecco cosa accade Oggi in Puntata al Trono Over di Uomini e Donne. Terza e ultima parte dedicata al Trono Over di Uomini e Donne. Si inizia subito alla grande con Maria De Filippi che chiama a centro studio Jean Pierre. Il cavaliere sta ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 13 novembre : Gemma contro Jean Pierre - Trono Over - : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over oggi 13 novembre: scontro tra Gemma Galgani e Jean Pierre, Simone diviso tra tre dame.

Uomini e Donne oggi - Armando sbotta contro Tina : “Mi stai sporcando” : Tina Cipollari fa un’insinuazione su Armando di Uomini e Donne, che s’infuria E’ appena terminata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata davvero molto tumultuosa soprattutto per le polemiche scoppiate per via delle dichiarazione fatte da Armando Incarnato sulla coppia composta da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Difatti in tanti hanno attaccato il cavaliere napoletano, reo di star cercando in tutti i ...

“Codice Rosso”- A Milano un evento contro la violenza sulle Donne tra pugilato ed esperti del settore : Lo spazio antologico degli East End Studios di Milano si trasforma in un ring reale e metaforico per combattere violenze domestiche, maltrattamenti e femminicidi Il 16 novembre dalle 18:00 nella suggestiva cornice dello spazio antologico, East End Studios di via Mecenate 84/10 si svolgerà “Codice Rosso”, un evento per le donne nel quale si alterneranno sul ring 16 atlete dilettanti di pugilato e 2 atleti professionisti, per un totale di ...

"Limiti di credito diversi per uomini e Donne" - accuse di sessimo contro Apple Card : Il caso su Twitter, dove gli utenti hanno segnalato che Goldman Sachs assegna un limite di spesa più alto agli uomini rispetto alle donne. Tra loro anche Steve Wozniak. E il dipartimento per i servizi finanziari Usa apre un'indagine

Roma - due bimbe e tre Donne travolte alla fermata del bus : un'anziana ha perso il controllo dell'auto : Una donna di 79 anni ha perso il controllo dell'auto cui era alla guida all'altezza di una fermata dell'autobus a Roma, in via Oderisi da Gubbio. Cinque i feriti: tra questi una mamma,...

When the Towel Drops Vol.1 - dal sesso alle “provocazioni” : le scene censurate dei film raccontano il controllo sul corpo delle Donne : “Cosa vuol dire reintrodurre nella memoria collettiva cio` che e` stato rimosso?”. E ancora, “in che modo la conoscenza di una storia celata per decenni può modificare la percezione contemporanea delle questioni di genere e della sessualità?”. When the Towel Drops Vol.1, il progetto artistico del collettivo Radha May (Elisa Giardina Papa, Nupur Mathur, Bathsheba Okwenje), riporta in scena le scene ...

Uomini e Donne - Giulia contro Alessandro : "Non voglio fare la cornuta a casa" : Scontro fra il corteggiatore Alessandro e la tronista Giulia durante la puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 7 novembre 2019. All'inizio dell'appuntamento con il dating show di Canale 5, la tronista romana ha chiesto alla conduttrice Maria De Filippi di ballare con il ragazzo sulle note di una canzone ben precisa, Dance Monkey della cantante australiana Tones and I. I due ballano al centro dello studio per qualche secondo, durante i ...

Bologna - la rivolta delle Donne contro Pillon in cattedra sull'affido familiare : A Parma la Camera Civile ha organizzato una tavola rotonda con il senatore leghista che vale come formazione per gli avvocati. Le professioniste protestano e preparano un presidio: "Ha proposto una legge contro le donne"

Anticipazioni Uomini e Donne : bacio al primo incontro per Gemma - poi la serenata : È l'indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e donne, facendo segnare allo show ottimi ascolti giorno dopo giorno. Gemma Galgani, nonostante le critiche presenti nei social network, permette al programma di Maria De Filippi di raggiungere dati Auditel a dir poco soddisfacenti come confermato dalla puntata di ieri 6 novembre. In essa, la dama torinese ha conosciuto un nuovo cavaliere, Juan Luis, che ha fin da subito attirato la sua ...

Uomini e Donne - Juanluis strega Gemma : il pubblico è contro - cosa succede : Juanluis Ciano strega Gemma Galgani: un nuovo Cavaliere a Uomini e Donne Si chiama Juanluis Ciano e siamo sicuri che farà molto parlare di sé, visto che oggi si è fatto conoscere come il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. A Uomini e Donne la Dama aveva appena chiuso la sua storia con Jean Pierre che […] L'articolo Uomini e Donne, Juanluis strega Gemma: il pubblico è contro, cosa succede proviene da Gossip e Tv.

UOMINI E Donne/ Riccardo contro Ida : 'mi fa sentire sempre sott'accusa' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano a litigare. 'Mi fa sentire sempre sott'accusa', afferma il cavaliere.

Anna Tedesco - scontro con Gemma Galgani/ Uomini e Donne : 'rovini sempre tutto' : Nuovo pretendente per Anna Tedesco che, nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, si scontra ancora con Gemma Galgani.

Pesanti Accuse Contro ex tronista di Uomini e Donne! : Ad un’ex tronista di Uomini e Donne sono piovute addosso Pesanti Accuse. Nello specifico un organizzatore di un evento ha accusato un’ex tronista di aver rubato dei soldi, ovviamente l’interessato smentisce ma l’organizzatore ha minacciato di agire per vie legali. Ecco di chi si tratta e cosa è successo nello specifico. Un ex tronista di Uomini e Donne è stata accusata di aver rubato dei soldi durante un evento in cui ...