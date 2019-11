Da van der Poel a Van Aert | quando il ciclocross diventa una palestra imprescindibile per

Teatro alla Scala - tra sacchi a pelo e liste autogestite - decine di giovani in coda tutta la notte per l’anteprima della Tosca dedicata agli under 30 : Marco è il numero uno. “Quest’anno non volevo rischiare”, spiega. Viene da Arezzo ed è in fila dalle 10 della mattina di martedì, anche se sa bene che la biglietteria aprirà solo alle 9 di mercoledì. Obiettivo: un posto all’anteprima del 4 dicembre della Tosca al Teatro alla Scala, dedicata agli under 30. Alle 22,30 in coda ci sono già 63 persone. Sotto al loggiato di via Filodrammatici ci sono studenti, lavoratori, ma anche qualche ...

Ciclismo : è morto Raymond Poulidor - storico campione francese e nonno di van der Poel : Il mondo del Ciclismo piange la morte di Raymond Poulidor. Lo storico campione francese si è spento all’età di 83 anni presso l’ospedale di Saint-Léonard-de-Noblat, dove era ricoverato da un mese circa. Poulidor è stato uno dei più grandi campioni del Ciclismo francese e mondiale. Epiche le sue battaglie prima con Jacques Anquetil e poi con Eddy Merckx. Purtroppo non è mai riuscito a coronare il suo sogno di vestire una volta la ...

Sacchi : “Lozano esploderà - anche van Basten e Platini hanno fatto fatica al primo anno” : “Hirving Lozano finirà per trionfare in Serie A”. Parola di Arrigo Sacchi. L’ex tecnico del Milan e della Nazionale ha parlato dell’attaccante del Napoli a margine dell’investitura al Salòn de la Fama in Messico. E si è lasciato andare ad un paragone un po’ spericolato: “Ora Lozano ha dei problemi perché il calcio in Italia è molto complicato per gli attaccanti, ma l’ho visto in Coppa del Mondo e ...

Estremisti di destra progettavano di far esplodere la moschea : sui social posavano con la divisa delle SS : Avrebbero progettato, salvo poi rinunciare, di far esplodere la moschea di Colle Val d'Elsa (Siena) ipotizzando di far saltare la condotta del gas ma avrebbero desistito temendo di esser scoperti...

Estremisti di destra volevano far esplodere moschea a Colle Val d'Elsa : Alcuni Estremisti di destra avrebbero progettato di far esplodere la moschea di Colle Val d'Elsa (Siena), salvo poi rinunciare per paura di essere scoperti dalla polizia. È uno dei dettagli che emergono dall’inchiesta sull'estremismo di destra della Dda di Firenze che vede per ora 12 indagati e che oggi ha portato a numerose perquisizioni in case, capannoni e uffici in provincia di Siena. "Al momento non abbiamo riscontri di correlazioni ...

Blitz contro estremisti di destra : "Progettavano di far esplodere una moschea" : Dodici indagati nel senese dopo la maxi operazione portata a termine dalla polizia di Firenze coordinata dalla Dda. Sono...

La Federcalcio spagnola e Adidas rinnovano fino al 2030 : Rfef rinnovo Adidas – La Federcalcio spagnola (Rfef) ha deciso di proseguire la propria collaborazione con Adidas, prolungandola fino al 2030. Dopo gli attriti dei mesi scorsi, le due parti hanno annunciato un accordo per estendere il contratto in vigore di quattro anni. La pace è stata suggellata dopo l’inizio di un procedimento di arbitrato, […] L'articolo La Federcalcio spagnola e Adidas rinnovano fino al 2030 è stato ...

Amazon annuncia il suo primo speciale Tesori Nascosti : arrivano cinque giorni di offerte da non perdere : L'evento speciale Tesori Nascosti offre ai clienti cinque giorni di offerte su prodotti unici di piccole imprese, top seller...

Panchina Udinese - arrivano importanti novità : scelto l’allenatore che guiderà i bianconeri contro la Sampdoria : Il direttore sportivo dell’Udinese Pierpaolo Marino ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la Panchina bianconera Luca Gotti resterà l’allenatore dell‘Udinese anche durante la sosta, guidando la formazione bianconera nella trasferta di Genova contro la Sampdoria. Andrea Bressanutti/LaPresse E’ questa la decisione della società friulana, una scelta presa in sinergia dal patron Pozzo e dal direttore ...

Ciclismo - Mathieu van der Poel : “Non posso sempre vincere. Per il 2020 punto alle classiche e alla MTB” : Ieri, nonostante non fosse al top, l’ennesima prova di forza. Il terzo titolo europeo consecutivo nel ciclocross nella categoria élite uomini per Mathieu van der Poel che, stretto nella morsa dei belgi a Silvelle, è riuscito in ogni caso a trionfare. L’olandese è apparso a tratti imbattibile: sta per terminare per lui un 2019 clamoroso, ma è già pronto a puntare alla prossima annata. Le sue parole ai media belgi: “Un giorno qualcuno ...

Ciclocross - Mathieu van der Poel vince gli Europei : ‘Mi aspettavo di meglio’ : Come da pronostico Mathieu Van der Poel si è confermato Campione d’Europa di Ciclocross, vincendo il suo terzo titolo consecutivo. La rassegna continentale si è tenuta domenica 10 novembre a Silvele di Trebaseleghe, nel padovano, su un percorso senza cambi di pendenza che ha portato ad una gara poco selettiva. Il fuoriclasse olandese ha avuto ragione nel finale del belga Eli Iserbyt, ma non è riuscito a fare il vuoto e la corsa solitaria che ...

Alfonsi : stasera al Centro Giovani del Municipio I ricorderemo Luigi Petroselli : Roma – “In un momento in cui la Capitale sembra aver smarrito la sua identità e il suo ruolo, questa sera alle ore 17,30 al Centro Giovani di Via della Penitenza, 35 ricorderemo una delle figure di riferimento della nostra città con l’iniziativa: Luigi Petroselli, il vento del domani. Lo faremo in un luogo simbolico, il nostro Centro Giovani, per provare a raccontare l’attualità di questa straordinaria figura ai più ...

Trattativa Stato-Mafia - Berlusconi davanti ai giudici : si avvale della facoltà di non rispondere : Silvio Berlusconi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Palermo nel processo sulla Trattativa Stato-Mafia.Continua a leggere

Amazon annuncia il suo primo speciale Tesori Nascosti : arrivano cinque giorni di offerte da non perdere : L'evento speciale Tesori Nascosti offre ai clienti cinque giorni di offerte su prodotti unici di piccole imprese, top seller...