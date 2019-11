Venezia sott’acqua non è fantascienza | ma una realtà con cui fare i conti e non solo in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) I primi – e finora unici – a dirlo, in questa giornata veramente angosciosa dove una delle città più belle del mondo è allagata, sono il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli: il problema davanti a cui ci troviamo di fronte è il cambiamento climatico. È questo che dobbiamo combattere, è questo che dobbiamo avere ben chiaro come nemico per mettere in atto azioni davvero efficaci. L’alluvione che ha colpitoè senz’altro straordinaria, ma l’innalzamento del livello del mare è ormai strutturale, un problema che non tornerà indietro ma semmai si andrà aggravando, come ormai decine di report scientifici hanno sottolineato, ultimo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications. Senza interventi,è destinata a finire sott’acqua. E dunque quello che vediamo – ossia una ...

pisto_gol : Venezia sott’acqua: i 6 mld di euro spesi per il Mose sono stati un inutile spreco. Meglio vendere questo Paese mer… - nuova_venezia : ++ JESOLO SOTT’ACQUA Piazza Mazzini e molte altre zone del centro di Jesolo sono state invase dal mare. Ecco le i… - mattino5 : In diretta a #Mattino5 il Governatore Regione Veneto @zaiapresidente ci aggiorna sulla situazione a #Venezia 'É lo… -