Prosegue lo stallo sulle acciaierie di Taranto

(Di mercoledì 13 novembre 2019) È ancorasull'ex Ilva. Mentre ArcelorMittal tira dritto sul 'disimpegno' e i legali dell'azienda depositano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto, dell'ex Ilva, il governo fatica a trovare una linea unitariamosse da mettere in campo. Non ha infatti sortito effetti positivi su un possibile sblocco dell'impasse il vertice convocato in mattinata da Giuseppe Conte a palazzo Chigi, presenti molti parlamentari M5s pugliesi. Nonostante la precisazione del Movimento, che nega attriti con il presidente del Consiglio sul tema dello scudo penale da reintrodurre per convincere ArcelorMittal a rivedere la sua posizione, dopo l'incontro filtra una certa tensione, con i pentastellati decisi a ribadire il 'no' all'immunità penale. E in serata il leader M5s, Luigi Di Maio, mette in chiaro: se qualcuno della maggioranza presentasse ...

