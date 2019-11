Massimo Boldi a Mattino5 ' Irene Fornaciari si prende cura di me non come'

Domenica In Massimo Boldi si commuove pensando la moglie morta : L’attore comico Massimo Boldi è stato ospite a “Domenica In” da Mara Venier e parla subito della nuova compagna che le è stata presentata dall’attore qualche tempo fa. Descritta come una donna speciale Massimo si commuove: «Sì, è arrivata dopo la morte della povera Marisa», e l’attore si commuove al ricordo della moglie scomparsa. Mara stessa parla di questo dolore molto forte: «A lungo ti ho visto cercare di nascondere questa ...

Domenica In Massimo Boldi si commuove pensando la moglie morta : L’attore comico Massimo Boldi è stato ospite a “Domenica In” da Mara Venier e parla subito della nuova compagna che le è stata presentata dall’attore qualche tempo fa. Descritta come una donna speciale Massimo si commuove: «Sì, è arrivata dopo la morte della povera Marisa», e l’attore si commuove al ricordo della moglie scomparsa. Mara stessa parla di questo dolore molto forte: «A lungo ti ho visto cercare di nascondere questa ...

Domenica In Massimo Boldi parla della sua nuova fidanzata : Massimo Boldi è stato ospite a “Domenica In” da Mara Venier che lo saluta affettuosamente parlando subito della nuova compagna che le è stata presentata dall’attore qualche tempo fa. Descritta come una donna speciale Massimo si commuove: «Sì, è arrivata dopo la morte della povera Marisa», e l’attore si commuove al ricordo della moglie scomparsa. Mara stessa parla di questo dolore molto forte: «A lungo ti ho visto cercare di ...

Domenica In - Massimo Boldi : “La presenza di mia moglie morta si è allontanata. Un grande dolore - ma ora c’è Irene” : “Ci sono cose che non si possono cancellare. C’è stato un episodio… nei primi due anni avevo una luce in camera che durante la notte cominciava ad accendersi, fievole. Si accendeva e si spegneva e non capivo come mai. Si dice che possano essere… delle presenze. Poi si è allontanata, ne sono convinto”. Parole di Massimo Boldi che intervistato da Mara Venier a Domenica In ha ricordato la moglie scomparsa nel 2004. L’attore e ...

Massimo Boldi : "Dopo la morte di mia moglie - la notte si accendeva una luce in camera. Ora non c'è più" : “I primi due anni dopo la sua morte avevo una luce in camera che nella notte cominciava ad accendersi. Potrebbe essere stata una presenza. Sono convinto che oggi si sia allontanata”. Era il 2004 quando, a causa di una malattia, moriva la moglie di Massimo Boldi, Marisa. In un’intervista a Domenica In, l’attore torna a parlare di lei e del periodo seguito alla sua scomparsa. “Dopo la morte della povera ...

Massimo Boldi commosso per la morte della moglie e la felicità ritrovata : Avevo una luce in camera : Nella nuova puntata di Domenica In, trasmessa questa domenica 3 novembre, è apparso tra gli ospiti in studio Massimo Boldi. L'attore, noto soprattutto per il sodalizio di successo suggellato con Christian De Sica e gli 11 Telegatti vinti come riconoscimenti alla sua carriera, ha concesso un'intervista esclusiva a Mara Venier, nella quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua compianta consorte, Marisa Selo, che si è spenta nel 2004 e ad ...

Massimo Boldi piange a Domenica In/ 'Presenza' della moglie Marisa 'si è allontanata' : Massimo Boldi ospite a Domenica In, piange in ricordo della moglie Marisa: la sua presenza 'Sono convinto che oggi si sia allontanata'.

“Il cuore a pezzi”. Massimo Boldi - il ricordo della moglie morta è straziante. Mara Venier si commuove : Chi pensa a Massimo Boldi pensa alle risate dei suoi film: eppure, nel salotto di Domenica In, l’intervista a “Cipollino” è stata tutto tranne che comica. Vera, profonda, a tratti dolorosa: l’attore ha abbandonato i suoi tradizionali panni e ha parlato commoventemente con Mara Venier su Rai Uno. Un dolore che si percepiva anche attraverso il televisore, soprattutto quando Boldi ha parlato dell’amore con Marisa, la moglie che l’attore ha perso ...

Massimo Boldi ricorda la moglie e parla della fidanzata : “Si prende cura di me” : A 'Domenica In' l'intervista all'attore che ha rivolto parole d'affetto verso la nuova compagna Irene Fornaciari

Domenica In – Ottava puntata del 3 novembre 2019 – Vanessa Scalera - Massimo Boldi - Alberto Urso tra gli ospiti. Fiorello a sorpresa. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Ottava puntata del 3 novembre 2019 – Vanessa Scalera, Massimo Boldi, ...

Domenica In - Massimo Boldi si commuove ricordando la moglie : “Dopo la sua morte nella notte si accendeva una luce nella mia camera” : Momenti di commozione a Domenica In quando Massimo Boldi, ospite in studio, ha ricordato la moglie Marisa Selo, scomparsa nel 2004 dopo una battaglia lunga 10 anni contro una malattia che l’aveva colpita. L’attore l’ha ricordata con affetto e ha raccontato un aneddoto su un fatto strano che gli capitava tempo fa, subito dopo il lutto: “I primi due anni dopo la sua morte avevo una luce in camera che nella notte cominciava ...

Massimo Boldi a Domenica In - lacrime con la Venier : "Quando è morta la povera Marisa...". Dolore e nuovo amore : Intensa, commovente intervista di Mara Venier a Massimo Boldi. L'attore comico, 74 anni, nel salotto di Domenica In affronta il lutto per la morte della moglie Marisa, scomparsa nel 2004 a causa di una malattia, e il nuovo amore la giovane Irene, 34 anni in meno di lui. Una compagna, ma soprattutto

Domenica In - Massimo Boldi parla della fidanzata Irene Fornaciari e si commuove al ricordo della moglie : E’ un Massimo Boldi molto intimo, commosso e a tratti un po’ rigido quello ospite di Mara Venier a Domenica In. Dopo un ingresso con gaffe (è entrato esclamando “col cuore” motto della concorrente Barbara D’Urso) Boldi ha raccontato come ha conosciuto e si è innamorato dell’attuale fidanzata Irene Federica Fornaciari. “Dopo la scomparsa di Marisa, ho avuto una lunga storia con una ragazza, con cui sono ...

Massimo Boldi ‘cita’ Barbara d’Urso. Problema a Domenica In : Domenica In, Massimo Boldi cita Barbara d’Urso: “Col cuoreee!” Doveva iniziare con un’intervista a Massimo Boldi, la puntata odierna di Domenica In, invece, poco dopo la consueta sigla del programma ha fatto irruzione il grande Fiorello che domani partirà con RaiPlay, nuovo esperimento su cui i vertici Rai hanno speso molte energie. In seguito è poi venuta la volta effettivamente dell’intervista a Massimo Boldi, ...