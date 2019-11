I livelli di ossigeno su Marte cambiano con le stagioni e non sappiamo perché

Fonte : wired

(Di mercoledì 13 novembre 2019) (foto: Nasa/Jpl-Caltech/Msss), più lo conosciamo e più si fa misterioso. Idiatmosferico variano a seconda dellein un modo che gli scienziati non si sanno ancora spiegare. A confessarlo sulle pagine del Journal of Geophysical Research: Planets sono i ricercatori dell’università del Michigan e della Nasa, che hanno analizzato i dati raccolti da Curiosity in tre anni marziani (6 anni terrestri), scartando un’ipotesi dopo l’altra. Forse – dicono – c’è una fonte chimica o biologica che ciclicamente preleva e rilasciamolecolare in atmosfera. Ma dirlo e averne la prova sono cose molto diverse. Un’atmosfera dinamica Da quando passeggia sul fondo del cratere Gale sul Pianeta rosso, Curiosity ha raccolto un sacco di informazioni, tra cui dati sulla composizione dell’atmosfera marziana, confermando quanto già si ...

