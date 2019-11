Aie: rischio catastrofe climatica

La crescita delle energie rinnovabili accelererà nei prossimi decenni, ma questo potrebbe non essere abbastanza a mettere un tetto alle emissioni del settore energetico prima del 2040. Lo afferma l'Agenzia internazionale per l'energia (Aie). "Gli attuali piani dei governi porteranno a implicazioni climatiche gravi per il pianeta. Per essere in linea con i target di Parigi bisogna fare enormi sforzi per spingere l'efficienza energetica,l'energia rinnovabile e le altre tecnologie di energia pulita".(Di mercoledì 13 novembre 2019)