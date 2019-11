Stefano Cucchi | giudice si astiene nel processo sul depistaggio | “Sono un ex carabiniere”

'Propaganda Live' - anticipazioni venerdì 1 novembre : ospiti i genitori di Stefano Cucchi : venerdì 1 novembre andrà in onda, su La7, una nuova puntata di 'Propaganda Live'. Il programma, condotto da Diego Bianchi, detto 'Zoro', andrà in onda dalle 21:15. Anche questa settimana saranno tanti i temi che verranno affrontati. Diego Bianchi intervista i genitori di Stefano Cucchi Uno dei momenti più attesi della serata sarà sicuramente l'intervista ai genitori di Stefano Cucchi. Il ragazzo morì in carcere nell'ottobre del 2009 mentre era ...

Stefano Cucchi - EX MINISTRI E GENERALI CHIAMATI IN AULA/ Difesa 'Processo stalinista' : Processo depistaggi, STEFANO CUCCHI: la famiglia chiama in AULA ex MINISTRI e GENERALI dell'Arma. La difessa attacca 'è un processo stalinista'.

Stefano Cucchi - ministri e generali chiamati a testimoniare : AGGIORNAMENTO 30 ottobre 2019 - Il legale della famiglia di Stefano Cucchi sarebbe pronto a chiamare sul banco dei testimoni due ex ministri della Difesa e sei generali dei carabinieri per sentirli nel processo sui sospetti depistaggi relativi alla morte di Stefano Cucchi: tra i nomi dei politici e ufficiali dell’Arma che nei prossimi mesi potrebbero essere chiamati come testi ci sarebbero, secondo Rainews, gli ex ministri della Difesa ...

Stefano Cucchi - la difesa della famiglia chiama in aula i generali Nistri e Del Sette ed ex ministri della Difesa Trenta e La Russa : Due ex miNistri della Difesa, sei generali dell’Arma, compreso l’attuale comandante generale dei carabinieri e il suo predecessore. Sono le persone che potrebbero presto andare a deporre in aula al processo sui depistaggi delle indagini sulla morte di Stefano Cucchi. A citarli è la Difesa della famiglia, rappresentata dall’avvocato Fabio Anselmo. Il dibattimento partirà il prossimo 12 novembre. Imputati sono il generale ...

Cucchi - l’avvocato di Tedesco chiede l’assoluzione : “Ha difeso Stefano e perderà la divisa” : "Tedesco parte debole di un ingranaggio che ha difeso Stefano Cucchi quando gli altri carabinieri lo pestavano a morte", così l'avvocato del militare che con le sue dichiarazioni ha fatto luce sul pestaggio mortale del geometra romano, incastrando i suoi colleghi, ha chiesto l'assoluzione piena per non aver commesso il fatto.Continua a leggere

Stefano Cucchi - il legale di Tedesco : “Era solo contro tutti - temeva per la propria incolumità. Alla fine perderà la divisa” : “Francesco Tedesco non è rimasto inerte davanti al pestaggio di Stefano Cucchi, lo stavano massacrando di botte. Ha intimato a Di Bernardo e D’Alessandro di smetterla”. Così, nel corso della sua arringa, Eugenio Pini, legale dello stesso Tedesco, ha chiesto l’assoluzione dall’accusa di omicidio preterintenzionale per il suo assistito. Ovvero, l’imputato-testimone che con le sue dichiarazioni ha accusato i carabinieri Alessio Di ...

Stefano Cucchi - l’avvocato di Tedesco : “Non è rimasto inerte davanti al pestaggio. Piccola rondella di un ingranaggio potente” : “Francesco Tedesco non è rimasto inerte davanti al pestaggio di Cucchi, lo stavano massacrando di botte, Tedesco intima a Di Bernardo e D’Alessandro di smetterla, non vi permettete dice, e riferisce l’accaduto a un superiore”. Per difedendere il suo assistito l’avvocato Eugenio Pini ha ripercorso in aula le parti principali della sua testimonianza sul pestaggio di Stefano Cucchi. Francesco Tedesco è l’imputato-testimone che con ...

Ilaria Cucchi : la lotta per Stefano e l’amore per Fabio : Nella casa del Pigneto, dove Ilaria Cucchi vive con i due figli Valerio e Giulia, c’è una sola foto di suo fratello Stefano: è lui seduto su una sdraio, accanto al camper, un’estate in campeggio. «Voglio ricordarlo allegro», sorride Ilaria. Il 22 ottobre di dieci anni fa le hanno detto che era morto e la sua vita è cambiata per sempre, e con la sua, quella di tutti noi. Il «caso Cucchi» è infatti l’eccezione alla regola, il primo nella Storia in ...

Sul Fatto Quotidiano tutta la storia di Stefano Cucchi : omertà - depistaggi fino all’Arma finalmente parte civile : Il Fatto Quotidiano propone oggi una fedele e cruda ricostruzione dei 10 anni dalla morte di Stefano Cucchi Doveva essere solo la storia di un tossico: un drogato, uno dei tanti, di quelli che prima o dopo si cacciano sempre nei guai. E chissà in quali guai si era cacciato Cucchi Stefano, di anni 31, un metro e 68 di altezza, 52 chili di peso, 28 grammi di sostanza stupefacente addosso: era hashish, fumo, come lo chiama qualsiasi ragazzetto di ...

Stefano Cucchi - 10 ANNI DALLA MORTE/ Sorella Ilaria : 'Fu vittima della giustizia' : STEFANO CUCCHI moriva 10 ANNI fa: il caso e la battaglia della Sorella Ilaria assieme all'avvocato - oggi compagno - Fabio Anselmi. Un amore nato dal dolore

Stefano Cucchi - il rapper Hegokid racconta la sua ultima settimana di vita in un brano intenso (VIDEO) : Ciao Stefano. A dieci anni dalla scomparsa di Stefano Cucchi il rapper milanese Hegokid lancia online un nuovo singolo “Stefano” in cui viene raccontata in modo minuzioso l’ultima settimana di vita del geometra romano dalla sera dell’arresto alla sua morte. Il video che accompagna il brano, realizzato graficamente come se fosse una lettera, vede un testo trascritto a mano che lentamente va a comporre un ritratto del volto di Stefano Cucchi, come ...

Dieci anni fa moriva Stefano Cucchi : La notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009 inizia la nota e tristissima vicenda che ancora oggi attende delle risposte. Stefano Cucchi, 31 anni, geometra romano, viene fermato in via Lemonia il 15 ottobre. Il giovane viene trovato in possesso di 28 grammi di hashish e qualche dose di cocaina. I carabinieri lo accompagnano poche ore dopo in quello che risulta essere il suo appartamento, e in seguito alla perquisizione non viene trovata altra ...

Stefano Cucchi - a 10 anni dalla sua scomparsa la sorella scrive : 'Vittima della giustizia' : Quella di Stefano Cucchi è una vicenda che ha toccato il cuore di tutti. Il giovane 31enne fu arrestato nella notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009 per possesso di droga. Dopo una settimana dal suo arresto, morì. La sorella Ilaria Cucchi, che ha sempre combattuto in prima linea per portare alla luce la verità sulla morte di suo fratello, ha scritto un post su Facebook nel quale ha detto: "Dieci anni fa, Stefano moriva di giustizia". Dopo ben ...

Stefano Cucchi - un fantasma diventato caso giudiziario. E lo si deve soprattutto a sua sorella : La mattina del 22 ottobre 2009, all’ospedale Pertini moriva Stefano Cucchi. Era ricoverato nel reparto di medicina protetta. Venne trovato morto nel suo letto alle 6 del mattino, al cambio turno degli infermieri. Un decesso subito qualificato per cause naturali. Un povero tossicodipendente in meno di cui non sarebbe importato a nessuno. Uno dei tanti ultimi che era finito lì dopo essere passato da un’aula del tribunale di Roma “tra gli arrestati ...