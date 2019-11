Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 12 novembre 2019) Il sindaco della metropoli sottolinea l’attrattività di, ma ammette che serve cercare formule per allargare il loro raggio di azione anche altrove. Osservatorio Assolombarda: tra il 2024 e il 2018 crescita doppia rispetto alla media nazionale

fisco24_info : Sala risponde a Provenzano: «A Milano la metà delle multinazionali. Non possiamo cacciarle»: Il sindaco della metro… - Piergiulio58 : Sala risponde a Provenzano: «A Milano la metà delle multinazionali. Non possiamo cacciarle»... - franco_sala : RT @chiossimanuela2: Mi conoscete. Sono 4 giorni che chiedo quale valore aggiuto portano all' Italia le #risorse che vedo in giro. Tutti l… -