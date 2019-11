Maltempo | Venezia | stamane acqua alta a un metro e 27 cm

Allerta meteo rossa Sud - Maltempo Centro-Nord/ Scuole chiuse : Napoli - Lecce e Venezia : Allerta meteo in mezza Italia: rossa al Sud, arancione in Puglia e gialla in altre 9 regioni. Emergenza maltempo, Scuole chiuse a Napoli, Lecce, Venezia

Maltempo - allerta rossa e scuole chiuse nel meridione. Tromba d’aria in provincia di Matera - acqua alta a Venezia : Tromba d’aria a Matera, acqua alta a Venezia, disagi a Roma: continua da qualche giorno il Maltempo su gran parte delle regioni italiane. La perturbazione proveniente dall’Africa colpisce soprattutto le regioni meridionali, portando piogge, venti forti e mareggiate. Molti comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse, tra questi Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e Venezia. È allerta rossa per Calabria, ...

Piogge e alluvioni lampo - così il Maltempo avvolge l'Italia fino al weekend - A Venezia acqua a 120 cm : Oggi la situazione più critica al Sud. Domani e dopodomani tregua, ma da giovedì sera una nuova ondata

Maltempo Venezia : chiusi 2 giorni nidi e materne : Domani e dopodomani e’ sospesa l’attivita’ di nidi e scuole d’infanzia a Venezia e nelle isole della Laguna. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, viste le previsioni di possibili maree eccezionali, intorno ai 140 centimetri, dopo un vertice in Prefettura. L’attivita’ sara’ invece regolare nelle scuole del Lido, di Pellestrina e della terraferma. Al termine del vertice in Prefettura sono stati ...

Maltempo : a Venezia possibili maree eccezionali nei prossimi giorni : Dato l’evolversi della situazione meteorologica, con forte calo barico, venti di scirocco molto sostenuti nell’Adriatico centro-meridionale e di bora nel Golfo di Trieste, i modelli previsionali del Centro maree del Comune di Venezia indicano la possibilità di maree eccezionali per martedì 12 e mercoledì 13 novembre. Le previsioni, valutate con Cnr-Ismar e Ispra, prevedono, in particolare, martedì mattina alle ore 10 un picco di ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : alta marea prevista anche per domani : Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile segnala che oggi, sabato 9 novembre, la marea ha raggiunto un massimo di 104cm alle ore 9.20 a Punta della Salute, rimanendo sopra i 100cm anche oggi per più di 2 ore. La marea di oggi è stata causata dalla sessa generata dall’evento meteorologico di ieri mattina. “Nel loro passaggio – spiegano i tecnici del Centro maree – le perturbazioni agiscono sulla ...

Maltempo : pericolo valanghe ‘moderato’ sui monti del Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe ‘moderato’ oggi e domani su tutto il territorio montano del Friuli Venezia Giulia. La regione – informa il Bollettino valanghe – è interessata da una perturbazione che sta portando neve sulle Alpi oltre i 900 metri e oltre i 1300 metri sulle Prealpi. I quantitativi totali attesi a 2000 metri sono di circa 70-90 cm sulle Alpi, quantità inferiori sulle Prealpi. La zona più interessata dalle nevicate sarà ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - piogge intense e vento forte : la regione dichiara lo stato emergenza : Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, d’intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio regionale a decorrere da oggi, venerdì 8 novembre, conseguentemente all’urgente necessità di fronteggiare i danni derivanti dal Maltempo (piogge intense e vento forte), previsto dagli allerta regionali dei giorni scorsi, e di avviare ...

Maltempo : allerta meteo per piogge intense in Friuli Venezia Giulia : Forti precipitazioni a tratti a carattere temporalesco interesseranno il Friuli Venezia Giulia in questa giornata. Per questo motivo, fino alle ore 6 di domani mattina, la Protezione civile ha diramato un allerta di colore giallo. Fino alle ore 11, si legge nell’avviso, sono caduti fino a 50 mm sulle Prealpi Carniche, sulla laguna soffia Scirocco sostenuto con raffiche fino a 60 km/h. Nevica oltre i 1000 metri circa in Carnia verso il ...

Maltempo : a Venezia stamattina acqua alta a 1 metro e 10 cm : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) – acqua alta stamane in centro storico a Venezia e a Chioggia. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile ‘ direzione Polizia Locale del Comune di Venezia segnala che la marea ha raggiunto un massimo di 110 cm alle ore 9.10 a Punta della Salute e 106 cm a Chioggia alle 08.45.La marea di oggi è stata causata dal passaggio di un rapido fronte perturbativo che ha innescato vento ...

Maltempo - a Venezia in arrivo l’acqua alta : allerta da venerdì 8 Novembre : Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia locale del Comune di Venezia, segnala che a partire da venerdì 8 Novembre, le previsioni meteorologiche propongono una configurazione favorevole al fenomeno dell’acqua alta. Il Centro Meteo dell’Arpa Veneto indica che questa settimana sarà caratterizzata dall’ingresso a più riprese di masse d’aria da nord-ovest, di origine polare, ...

Maltempo : a Venezia in arrivo l’acqua alta a partire da venerdì 8 novembre : Venezia, 6 nov. (Adnkronos) – Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile ‘ direzione Polizia locale del Comune di Venezia, segnala che a partire da venerdì 8 novembre, le previsioni meteorologiche propongono una configurazione favorevole al fenomeno dell’acqua alta.Il Centro Meteo dell’Arpa Veneto indica che questa settimana sarà caratterizzata dall’ingresso a più riprese di masse ...