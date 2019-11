Vicenza | Lonigo | scontro tra due auto e un furgone | due feriti

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019), 11 nov. (Adnkronos) - Alle 14,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Bagnolo didavanti a villa Pisani per un incidente tra tre veicoli: due. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente di una Opel Co