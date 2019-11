Tagli di capelli per l' autunno-inverno | lo shaggy bob | il wob e il castano

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) In questo2019-2020 sono di tendenza molti nuovidi. In particolare il più gettonato del momento risulta essere il bob. Le proposte arrivano direttamente dalle passerelle di moda e dai saloni. Di seguito le ultime novità a riguardo. Nuove chiome Il famoso bob può essere personalizzato scegliendo varie versioni: tutto questo in base ai vari gusti, stili ed esigenze di ogni donna. Il chin bob è il caschetto classico per eccellenza: la lunghezza dell'hairstyle arriva al mento. Questa chioma è sempre molto amata perché sono presenti delle linee pulite e ben definite. Non va dimenticato il lob o meglio conosciuto come long bob: in questo caso la lunghezza sfiora le spalle. Il long bob è perfetto per una donna che non vuoleare troppo iperò vuole provare il caschetto. Sul wob sono presenti delle onde molto morbide o piatte per regalare un bel ...

