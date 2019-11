Siena | pestarono due studenti | identificati gli aggressori

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 11 novembre 2019) Valentina Dardari Si tratterebbe di giovani senesi già conosciuti per episodi analoghi. Fondamentali le testimonianze dei presenti al momento dell’aggressione Sono statii due, entrambi italiani, che lo scorso febbraio in un locale diavevano pestato due giovaniuniversitari arrivati nella discoteca per passare una serata in compagnia. Si tratterebbe di due ragazzi ventenni del luogo, già noti per aver commesso episodi simili in passato. Importanti i racconti dei testimoni presenti che hanno aiutato gli investigatori a dare un nome e un volto agli assalitori. Il pestaggio era avvenuto nella discoteca “SottoSopra Club” di. Giovanissimi i protagonisti della rissa degenerata, che si sarebbe potuta trasformare in tragedia. Le vittime, due universitari, stavano partecipando quel giovedì sera a una serata goliardica come tante. Con ...

