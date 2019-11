Meteo | Venezia sott' acqua | a Matera fiumi di fango Sulle Dolomiti è inverno

Allerta Meteo rossa Sud - maltempo Centro-Nord/ Scuole chiuse : Napoli - Lecce e Venezia : Allerta meteo in mezza Italia: rossa al Sud, arancione in Puglia e gialla in altre 9 regioni. Emergenza maltempo, Scuole chiuse a Napoli, Lecce, Venezia

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : freddo e bora in arrivo : Stato di Allerta giallo per Maltempo domani e dopodomani su tutto il Fvg. Lo ha diramato la Protezione Civile per le giornata di martedì 12 e mercoledì 13 novembre per vento forte, piogge intense, neve, mareggiate e acqua alta sulla costa per una depressione che giungerà sull’Italia in serata. Cosi’ in quota affluiranno correnti umide da Sud-Est, e sulle Alpi nella notte successiva arriverà aria più fredda. Verso sera vento di bora ...

Maltempo : allerta Meteo per piogge intense in Friuli Venezia Giulia : Forti precipitazioni a tratti a carattere temporalesco interesseranno il Friuli Venezia Giulia in questa giornata. Per questo motivo, fino alle ore 6 di domani mattina, la Protezione civile ha diramato un allerta di colore giallo. Fino alle ore 11, si legge nell’avviso, sono caduti fino a 50 mm sulle Prealpi Carniche, sulla laguna soffia Scirocco sostenuto con raffiche fino a 60 km/h. Nevica oltre i 1000 metri circa in Carnia verso il ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità gialla per piogge intense : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta di color giallo, dalle 6 di domani mattina alle 6 di sabato, per criticità idrogeologica a causa delle piogge intense. Domani, si legge nell’avviso, sarà una giornata caratterizzata da piogge intense e temporali in pianura, mentre sui monti le precipitazioni saranno molto intense e a carattere temporalesco, specie sulle Prealpi, con quota neve mediamente sui 1800 ...

In alcune zone del Friuli Venezia Giulia scatta l'Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico dalle ore 00 di oggi alle 8 di mercoledì 6 novembre per piogge temporalesche, localmente intense e mareggiate. Lo comunica sul proprio sito la protezione civile regionale.