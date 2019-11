Manovra | Codacons | ' Dal 2020 nuove tasse per un valore di 234 euro a famiglia'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Sono in arrivonel: secondo i dati delgli italiani spenderanno 234in più il prossimo anno. Le entrate più considerevoli arriveranno per effetto dalla sugar tax e dalla plastic tax. Ma ci saranno entrate anche per l'aumento dellesugli articoli da tabacchi e per lesul gioco d'azzardo e le scommesse. In totale lo Stato incasserà 6,1 miliardi in più rispetto all'anno precedente. I dati delIl, analizzando i dati pubblicati sulla relazione del Servizio studi del Parlamento, ha sommato tutte leimposte e i cosiddetti "balzelli" inseriti nella prossimaeconomica. Con lele casse dello stato potranno contare su un'entrata aggiuntiva di 6,1 miliardi di. La voce più alta, e che quindi avrà un impatto maggiore, sarà la tanto discussa tassa sulla plastica che hadi 1,1 miliardi di. Per quanto ...

Emidio24005437 : RT @SfigaCatrame: Indagine Codacons: grazie alla manovra del 2020, ogni famiglia italiana spenderà più di 234€ in tasse e balzelli, pari a… - papel61 : RT @SfigaCatrame: Indagine Codacons: grazie alla manovra del 2020, ogni famiglia italiana spenderà più di 234€ in tasse e balzelli, pari a… - SfigaCatrame : Indagine Codacons: grazie alla manovra del 2020, ogni famiglia italiana spenderà più di 234€ in tasse e balzelli, p… -