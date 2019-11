Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019), 11 nov. (Adnkronos) – Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emesso un avviso con il quale segnala, tra l’altro, che, da domani, martedì 12 novembre sarà coperto con precipitazioni deboli al mattino, in intensificazione al pomeriggio, anche forti alla sera/notte, conin calo da 1400/1800 m a 1000/1200 su Dolomiti e a 1300/1400 m su Prealpi. Mercoledìforte nella notte in calo a 700/1100 m, poi SI attenua con limite in rialzo.Alla luce dello scenario previsionale, ildi, Francesco Esposito, ha disposto, a tutela della sicurezza stradale, l’di circolazione dei veicoli solo se muniti di pneumatici invernali o, lungo i tratti di strada: SP 347 del Passo Cereda e del Passo Duran, da Frassené a confine provincia; SP 346 del Passo di San Pellegrino, da Falcade a confine provincia; SP 641 del ...

zazoomnews : Maltempo: Prefetto Belluno obbligo di gomme da neve o catene a bordo - #Maltempo: #Prefetto #Belluno #obbligo - ayurbea : RT @MisterCariola: Maltempo: io sono andato a raccogliere le olive, ma il prefetto ha chiuso le scuole... - MisterCariola : Maltempo: io sono andato a raccogliere le olive, ma il prefetto ha chiuso le scuole... -