Gli insetti svelano il segreto della sepoltura di Re Ferrante II di Aragona

Guida turistica muore uccisa da uno sciame di vespe : il suo corpo recuperato dopo 4 giorni coperto daGli insetti : Una Guida turistica è stata uccisa da uno sciame di vespe giganti che l’ha punta a morte. È quanto successo in Thailandia al 58enne Sanchai Phao-arun, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori solo quattro giorni dopo proprio a causa della massiccia presenza di insetti. La vicenda è avvenuta nel distretto di Mae Ai, al confine con il Myanmar, come riferisce il Daily Mail: secondo quanto ricostruito, l’uomo, una Guida turistica ...

DaGli scarti agricoli arriva la farina di insetti per mangimi animali : Utilizzare gli scarti agricoli per allevare insetti da cui ricavare farine proteiche per produrre mangimi animali di qualità. E’ questo l’obiettivo del progetto FEEDS, appena finanziato dalla Regione Toscana e coordinato scientificamente dall’Università di Pisa. “L’idea è quella di utilizzare i resti agricoli, principalmente spezzato di cereali e residui di mondatura degli ortaggi, come substrati per l’allevamento di insetti da utilizzare per ...

Tennis - tutti i segreti di Sinner : “amo la tv e mangio carote - ma non datemi Gli insetti. Federer? Il mio preferito” : Il Tennista azzurro ha raccontato i propri segreti, rivelando di amare Federer e di aver imparato molto da Wawrinka Lunedì diventerà il più giovane del 2019 nella top-100, ma Jannik Sinner non sorride più di tanto per non essere riuscito a battere Gael Monfils a Vienna, fallendo l’accesso ai quarti di finale. AFP/LaPresse Una battuta d’arresto che non cancella le ottime prestazioni dell’azzurro in queste ultime settimane, ...

Ha il giardino infestato daGli insetti e prova a eliminarli con l’esplosivo : il risultato è disastroso : Il giardino è infestato dagli insetti. Cosa fare per eliminarli? Ricorrere all’esplosivo, ma certo. A chi non verrebbe in mente di adottare la stessa soluzione presa da Cesar Schmitz, un residente di Enéas Marques, in Brasile? Peccato che il risultato sia disastroso. Per la cronaca: né l’uomo né i due cani sono rimasti feriti. L'articolo Ha il giardino infestato dagli insetti e prova a eliminarli con l’esplosivo: il risultato ...

Coldiretti - raccolto delle castagne italiane in calo del 30% : tra le cause il clima e Gli insetti alieni : È una stagione in negativo per le castagne italiane: il trend di raccolta, con l’arrivo dell’autunno, è in calo del 30% rispetto allo scorso anno a causa dell’andamento climatico avverso e dell’attacco degli insetti alieni. A rilevarlo è Coldiretti con un monitoraggio effettuato che stima una produzione nazionale inferiore ai 25 milioni di chilogrammi. La mappa produttiva delineata dall’organizzazione agricola in ...

Morgan - Jessica Mazzoli rassicura sulle sue condizioni : "Non vive tra Gli insetti - era solo una metafora..." : Jessica Mazzoli, ospite nella quarta puntata di Live - Non è la D'Urso, programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, ha sostanzialmente smentito alcune recenti dichiarazioni di Morgan, suo ex compagno e padre di sua figlia Lara, rilasciate al programma radiofonico I Lunatici ("Ora sono in uno sgabuzzino a ChinaTown a Milano con un sacco di insetti. Non sto più lavorando, prima facevo un sacco di cose, ora non faccio più niente").La ...

Clima - l'allarme di Coldiretti : "Per colpa deGli insetti alieni - 500 milioni di danni nei campi" : Giovanna Pavesi l'allarme arriva nel giorno del terzo sciopero globale contro il surriscaldamento globale e i cambiamenti Climatici. L'associazione denuncia l'invasione di organismi portati dalla globalizzazione, ha causato danni (irreversibili) a piante e ambiente "L'invasione di insetti e organismi 'alieni' portati nelle campagne italiane dai cambiamenti Climatici e dalla globalizzazione degli scambi ha causato danni per oltre ...

Invasione di libellule a Torino : decine di miGliaia di insetti su palazzi e balconi : Invasione di decine di migliaia di libellule a Torino, in particolare Borgo San Paolo e piazza Bengasi, numerosi i video e le immagini degli insetti che si sono posati sui balconi mandando in panico i cittadini che hanno fatto arrivare centinaia di segnalazioni ai vigili del fuoco. Tuttavia questi animali non sono pericolosi ed anzi hanno molti effetti benefici. Numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco, i quali hanno comunque ...