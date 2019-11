Ciao da zio | bufera su Giletti per il saluto in diretta alla figlia di Salvini

Fonte : today

(Di lunedì 11 novembre 2019) Sui social monta la polemica dopo il siparietto 'familiare' andato in onda domenica a 'Non è l'Arena'

HuffPostItalia : Giletti saluta in diretta la figlia di Salvini: 'Ciao da zio' - Rom_Lisa : RT @VecchioConcetto: “Ciao da zio Giletti”: il saluto in diretta alla figlia di Salvini scatena l’indignazione social - mariellarosati : RT @La_manina__: #Giletti saluta la figlia di Salvini in diretta: ciao da zio Massimo. Il giornalismo d'assalto, quello che non si piega d… -