Vauro scrive a ‘Brasile’ | dopo lo scontro a Dritto e Rovescio | “Incontriamoci | potrai

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 novembre 2019) “Ti ho guardato negli occhi e oltre l’odio ho visto solitudine, rancore, disperazione e fragilità, sì proprio fragilità. Sei lo spauracchio dei mostri veri, quelli che ti usano. Allora ti dico vediamoci”. Il vignettistaSenesi cerca il confronto con Brasileloandato in onda su Rete4 nel corso della trasmissione Diritto e, andata in onda giovedì 7 novembre. Lo fa con una lettera aperta su Facebook: “Ti scrivo perché ci siamo trovati muso a muso con rabbia e con furore. Svastiche, effigi di Mussolini… tutto quello che ti sei tatuato sul corpo rappresenta per me (e non solo per me) orrore, schifo, disprezzo”. I due hanno quasi sfiorato la rissa in studio mentre era in corso una discussione sui cori razzisti negli stadi e sulle discriminazioni. Brasile (vero nome Massimiliano Minnocci, romano, della borgata di Pietralata) era ...

