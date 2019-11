Tagli di capelli e tonalità over 50 per l' autunno-inverno | il bob e il biondo glowy

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 9 novembre 2019) In questo2019-2020 sono di tendenza molti nuovidi. In particolare il più gettonato è il bob portato anche da Monica Bellucci. Questo hairstyle ha il "potere" di ringiovanire il viso ed è quindi indicato per tutte le donne50. Nuove chiome Per apparire più giovani spesso basta solamente cambiareo e colore di. L'attrice Monica Bellucci ha realizzato un bel caschetto con la frangia: sull'hairstyle in questione sono presenti delle leggere scalature. La chioma è stata creata dall'hair stylist John Nollet. Invece Jennifer Lopez e Celine Dion hanno optato per un caschetto di lunghezza media: in questo caso entrambe hanno scelto uno styling dall'effetto wavy. La capigliatura è perfetta per ringiovanire il look in pochi minuti....

