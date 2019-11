Pomeriggio 5 | Roger Garth contro la De Blanck | ' Stai uscendo con un politico sposato'

Lite in studio a Pomeriggio 5 tra Roger Garth e Rodrigo Alves. Il modello : Non esisti più : A Pomeriggio 5 si parlava di "chirurgia estetica", un argomento generalmente divisivo. Infatti si sono scaldati gli animi. La chirurgia estetica fa sempre discutere, è un argomento che generalmente divide le platee: c’è chi è totalmente contrario, chi ricorre al ritocchino per cancellare gli anni che passano o chi sceglie di sottoporsi a interventi invasivi nella speranza di sentirsi più bello/a. Per qualunque ragione si ricorra alla chirurgia, ...

Pomeriggio 5 - rissa bestiale tra il Ken Umano e Roger Garth : A Pomeriggio 5 si discute di chirurgia estetica. In studio c'è il Ken Umano che sfoggia un taglio di capelli inedito. Roberta Beta, ex Grande Fratello 1, in studio ha fatto molta ironia sul nuovo cambiamento di Ken mentre Roger Garth ci è andato un giù un po' pesante. Barbara d’Urso ha notato che il

Pomeriggio Cinque : è lite tra Roger Garth e Rodrigo Alves (Ken Umano) : A Pomeriggio Cinque si parla di chirurgia estetica. In studio Rodrigo Alves che litiga con Roger Garth Durante l’ultima pagina di Pomeriggio Cinque della puntata di oggi si è discusso di chirurgia estetica. In studio non sono mancati personaggi televisivi che sono ricorsi ai ritocchini e tra di loro è spuntato anche Rodrigo Alves, che […] L'articolo Pomeriggio Cinque: è lite tra Roger Garth e Rodrigo Alves (Ken Umano) proviene da ...