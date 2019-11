Marco Rossi | “L’assenza di Kouamè è importante”

Calciomercato - De Rossi e Marcos Alonso possono tornare in Italia : colpo di scena al Torino : La pausa per le Nazionali è servita alle squadre del campionato di Serie A per ricaricare le batterie in vista della pRossima giornata ma anche alle dirigenze per muoversi con insistenza sul Calciomercato con l’obiettivo di rinforzare le rose per le pRossime sessioni, da gennaio a giugno. Ecco tutte le ultime notizie che riguardano il massimo torneo Italiano e non solo. NAPOLI – Il centrocampista Fabian Ruiz è finito nel mirino ...