LIVE Nuoto | Nico Sapio 2019 in DIRETTA | finali 9 novembre | Quadarella torna negli 800 sl

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2019 in DIRETTA. Finali 8 novembre - Record italiani di Mora nei 200 dorso e Fangio nei 200 rana! Pilato vince i 50 rana. Personale di Quadarella nei 400 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35: tre Record italiani, cinque pass diretti per Glasgow e diversi altri risulatti molto interessanti: questo il bilancio di una prima giornata scoppiettante del Trofeo Nico Sapio di Genova. Appuntamento a domani a tutti gli appassionati di Nuoto e grazie per averci seguito. Buona serata 18.33: Primo posto per DomeNico Acerenza nei 1500 con il crono di 14’41″18 (Record dei ...

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2019 in DIRETTA. finali 8 novembre - Record italiani di Mora nei 200 dorso e Fangio nei 200 rana! Pilato vince i 50 rana. Personale di Quadarella nei 400 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.48: Al via i 50 stile maschili con Deplano, Cielo, Miressi, Bocchia, Izzo, Orsi, Schlesinger e Vendrame 17.46: Natalia Foffi va ad un secondo dal minimo per Glasgow con 2’23″56 che vale il secondo posto, terza Angiolini in 2’26″05 17.44: E’ Record ITALIANO PER FRANCESCA Fangio!!!! Piange Francesca Fangio al traguardo dopo aver toccato in 2’20″56. ...

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2019 in DIRETTA. finali 8 novembre - Record italiano di Mora nei 200 dorso! Pilato vince il duello dei 50 rana. Personale di Quadarella nei 400 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.38: Secondo posto per Turchi in 1’54″38, terzo per Lamberti in 1’54″96 17.37: E’ Record italiano PER LORENZO Mora! 1’50″45 primato nazionale e tempo limite per Glasgow per il nuotatore modenese 17.36: A metà gara Mora, Gamburg, Turchi 17.34: Gamburg, Lamberti, Laugeni, Mora, Turchi, Brivio, Crescenzo, Turrini 17.32: esce alla grande nel finale Anna ...

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2019 in DIRETTA. finali 8 novembre - Benedetta Pilato trionfa di un soffio nei 50 rana. Personale di Quadarella nei 400 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12: Lanzotti, Pilato, Magoga, Cocconcelli, Gastaldi, Riso, Santi, Repetto al via della finale dei 100 misti donne 17.11: Simone Cerasuolo si aggiudica i 100 rana juniores in 59″69. Giovanissimo il rappresentante dell’ImolaNuoto, classe 2003 17.09: Ancora Martinenghi! Il lombardo vince con 57″25 in rimonta su Scozzoli che chiude secondo in 57″40, terza piazza per Koch ...

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2019 in DIRETTA. finali 8 novembre - fari puntati su Benedetta Pilato. Bene Quadarella nei 400 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43: Finale tutta iatliana per i 50 farfalla donne: Gaetani, Petronio, Paul, Bianchi, Biasibetti, Valle, Lucchini, Magoga 16.41: Netta affermazione del brasiliano Guido che trionfa in 23″44 davanti a Milli con 23″94 e Laberti in 23″99. Niente qualificazione a Glasgow per gli italiani 16.40: Al via nella finale dei 50 dorso Nardini, Laugeni, Lamberti, Guido (Bra), Milli, ...