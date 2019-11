Kate Middleton incinta | la prova definitiva da William

Regina Elisabetta - niente cena di Natale con i figli di Kate Middleton e Meghan Markle : Secondo quanto rivelato dal Principe Edward, Duca di Kent con il titolo di Altezza Reale, la Regina Elisabetta ha l’abitudine di far sedere i bambini di famiglia in una sala diversa rispetto a quella degli adulti durante il pranzo di Natale. Il nobile, classe 1935 e 37° in linea di successione al trono britannico, ha rivelato che, in occasione delle festività natalizie, la Regina si impegna a tenere sotto controllo tutto, dalla scelta del ...

Kate Middleton non accompagnerà William nel nuovo viaggio reale. I tabloid inglesi : "Incinta di nuovo" : Non sarà accanto a suo marito, nel nuovo viaggio reale verso il Kuwait e l’Oman. Se ha affiancato il marito William in Pakistan, questa volta Kate Middleton rimarrà a casa: dietro questa assenza i tabloid inglesi sono pronti a scommettere che si nasconda una nuova gravidanza. La duchessa di Cambridge avrebbe, dunque, rinunciato all’impegno per riposarsi in vista delle feste di Natale. Il principe William ...

Kate Middleton incanta con l’abito perfetto. Ma i capelli sono troppo vaporosi : Kate Middleton e suo marito William dedicano la giornata alle vittime delle Grenfell Tower e in generale degli attacchi terroristici. Il primo appuntamento è alla chiesa di St Martin-in-the-Fields nel cuore di Londra per la cerimonia di apertura del National Emergencies Trust, un ente istituito nel 2017 dopo una serie di attentati sul suolo inglese, per affrontare le emergenze in caso di catastrofi come quella capitata alle Grenfell Tower. La ...

Kate Middleton e la serata tra amiche in un pub di Londra - grazie alla porta segreta : Kate Middleton cerca sempre di ritagliarsi degli attimi di "normalità", per sé e i suoi bambini: va a fare la spesa nel Norfolk, compra i costumi di Halloween per George e Charlotte nei grandi magazzini, fa merenda in macchina, non rinuncia a un drink con le amiche. Tra le ultime "prodezze" non proprio reali, infatti, la duchessa di Cambridge ha partecipato a una serata tra mamme, organizzata in un pub della capitale inglese. La notizia è ...

Kate Middleton e la «fuga» al pub con le altre mamme della scuola di George e Charlotte : Kate Middleton ha dimostrato più volte il suo impegno per vivere la quotidianità nel modo più normale possibile. Così quando non si affaccia dal balcone di Buckingham Palace o non partecipa a un evento ufficiale, può capitare di vedere la duchessa di Cambridge a far la fila alla cassa di un supermercato nel Norfolk, o mentre compra in un grande magazzino low-cost i regali per i figli: George, 6 anni, Charlotte, 4, e Louis, uno. L’ultima ...

Kate Middleton vuole che i suoi figli vivano una vita normale : Kate Middleton e il principe William trascorrono gran parte delle loro giornate sotto i riflettori. Entrambi, però, sono adulti e in grado di sostenere il peso dei continui giudizi (o, almeno, dovrebbero). Il duca di Cambridge è nato alla corte d’Inghilterra e ha avuto modo di abituarsi in maniera graduale ai suoi doveri. Kate ha scelto consapevolmente di entrare nel mondo dorato dei Windsor, imparando con il tempo tutti i “segreti del ...

Lady Diana - il legame speciale con la figlia di Kate Middleton passa per Kitty Spencer : La somiglianza tra Lady Diana e la piccola Charlotte, secondogenita di Kate Middleton e William, è stata più volte sottolineata e l’anello di congiunzione tra nonna è nipote è Kitty Spencer. Kitty, figlia maggiore del fratello di Diana, ha pubblicato recentemente sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae da bambina in sella a un pony. Lo scatto di qualche anno fa ha mandato in visibilio i fan perché è emersa l’enorme ...

Kate Middleton e l’influenza di Lady D. Per i miei figli desidero una vita normale : È una duchessa, ma è anche una moglie e madre amorevole. Kate Middleton è questo e molto altro. E di recente, in una news trapelata sul Daily Mail, alcuni esperti di corte nel ricostruire l’immagine della duchessa nel corso del tempo, hanno evidenziato come la Middleton ha molte affinità con Lady D. Queste affinità sono trapelate soprattutto nel modo in cui Kate sta educando i suoi figli.\\"Desidera una vita normale per George, Charlotte e Louis ...

Kate Middleton - una di noi : l’incontro (segreto) con le altre mamme : Tutte le mamme lo sanno: tra i momenti immancabili nella loro vita ci sono gli incontri con i genitori dei compagni di scuola dei loro pargoli. Come si comporta Kate Middleton, che di figli ne ha tre e sicuramente ha tante mamme che vorrebbero stringere amicizia con lei? Ebbene, proprio nelle ultime ore è giunta un’indiscrezione sorprendente, che riguarda proprio la duchessa di Cambridge e una delle tanto famigerate riunioni di ...

Kate Middleton : «Voglio che i mei figli facciano le stesse esperienze degli altri bambini» : Kate Middleton desidera per i suoi figli «una vita normale». La duchessa di Cambridge, moglie del principe William, non vuole che i suoi tre bambini restino chiusi in una prigione...

Kate Middleton - che ha sempre voluto che i suoi figli «vivessero nel mondo reale» : Kate Middleton e la passione per la fotografiaKate Middleton e la passione per la fotografiaKate Middleton e la passione per la fotografiaKate Middleton e la passione per la fotografiaKate Middleton e la passione per la fotografiaKate Middleton e la passione per la fotografiaKate Middleton e la passione per la fotografiaAlla prima partita di calcio del mese di novembre, il Duca e la Duchessa di Cambridge, accompagnati dal principe George e dalla ...

Kate Middleton (che ama cucinare per la sua famiglia) : La fitness routine di Kate MiddletonLa fitness routine di Kate MiddletonLa fitness routine di Kate MiddletonLa fitness routine di Kate MiddletonLa fitness routine di Kate MiddletonLa fitness routine di Kate MiddletonLa fitness routine di Kate MiddletonLa fitness routine di Kate MiddletonLa fitness routine di Kate MiddletonLa fitness routine di Kate MiddletonLa fitness routine di Kate MiddletonLa fitness routine di Kate MiddletonUna dieta sana, ...

Kate Middleton e lo scherzo imbarazzante di Harry : Fra i rampolli di casa Windsor gli screzi sono all’ordine del giorno. Uno in particolare lo ricorda Kate Middleton e, come hanno riportato diversi tabloid inglesi, tra cui il Daily Express, la duchessa di Cambridge non avrebbe dimenticato lo scherzo di poco gusto che avrebbe subito da parte di Harry. I fatti risalgono a molti anni fa, quando Harry ancora non era sposato con Meghan ma quando Kate era già sposata a William. Avvistati al Tropping ...

Kate Middleton - lo scherzo imbarazzante che gli fece Harry (e William non ha dimenticato) : Uno scherzo terribile e imbarazzante fatto da Harry ai danni di Kate Middleton e che William non avrebbe mai dimenticato. A svelarlo è il Daily Express secondo cui nel 2011 il secondogenito di Diana avrebbe fatto un gesto poco carino nei confronti della cognata. All’epoca Harry non aveva conosciuto ancora Meghan Markle, che solo diversi anni dopo sarebbe diventata sua moglie, mentre Kate era già legata a William. I fatti risalirebbero al ...