Era in carcere per aver ucciso 3 carabinieri nel 1979 e grazie a unha ritrovato la libertà per qualche ora, durante le quali hato alla gola undi 79 anni. E' accaduto nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni del ferito sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Antonio Cianci,pregiudicato di 60 anni, è un pluriomicida. Aveva ucciso a Melzo in provincia di Milano. E' stato immeditamente fermato e riportato in galera(Di sabato 9 novembre 2019)