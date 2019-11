Gazzetta | Insigne | rapporto in crisi con tifosi | De Laurentiis e Ancelotti

Gazzetta : l’ammutinamento potrebbe costare la fascia di capitano ad Insigne : Che Insigne fosse stato tra i primi e i più accesi a portare avanti l’ammutinamento è un fatto che riportano in molti, ma questo potrebbe avere delle conseguenze peggiori per lui che per gli altri compagni secondo la Gazzetta dello Sport. Tra le pieghe del racconto della mattinata di ieri a Castel Volturno infatti il quotidiano sportivo spiega che l’insubordinazione potrebbe costargli la fascia da capitano “Il primo a varcare il cancello ...

Napoli-Salisburgo - le pagelle dei quotidiani : male Koulibaly - Insigne il migliore secondo la Gazzetta : Solo un pareggio per il Napoli contro il Salisburgo. Un’occasione mancata per la squadra di Ancelotti. Errore di Koulibaly in avvio e vantaggio austriaco con Haaland, pari di Lozano. Il forcing azzurro nella ripresa non ha portato alla vittoria e alla qualificazione. Per la Gazzetta dello Sport è Insigne il migliore in campo, male Koulibaly. Le pagelle dei quotidiani. Gazzetta DELLO SPORT NAPOLI: Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Maksimovic ...

Gazzetta : De Laurentiis non ammette pressioni per il rinnovo di Insigne : L’abbraccio a Salisburgo e le parole di Insigne hanno raccontato di una pace fatta tra il capitano e Ancelotti, ma solo la quotidianità potrà dire se è solo una tregua o una pace duratura, scrive la Gazzetta dello Sport. Quello che è sicuro è che la situazione non ha ancora cambiato la questione rinnovo che la società. con Insigne e Raiola aveva già discusso in estate. Mino Raiola ha già incontrato più volte sia il presidente sia ...

Gazzetta : Milik titolare contro la Spal con Insigne al suo fianco : La Gazzetta dello Sport fa il punto sul prossimo appuntamento in campo del Napoli dopo la trasferta Champions che sarà a Ferrara alle 5 di domenica. Per la gara contro la Spal Probabile turnover dopo la Champions, con Milik di nuovo titolare e Insigne al suo fianco, con Zielinski a sinistra. Difficile il recupero di Mario Rui e Ghoulam, quindi Di Lorenzo ancora a sinistra e Malcuit a destra. Manolas non ha giocato in Coppa per un dolore al ...

La Gazzetta : la panchina di Insigne ha fatto circolare ogni tipo di indiscrezione : L’ennesimo caso Insigne è stato sfiorato ieri sera come scrive la Gazzetta dello Sport, la decisione della panchina di Lorenzo aveva già aperto scenari apocalittici sull’onda di Genk L’esclusione del capitano apre a scenari critici. Si pensa ad un nuovo litigio con l’allenatore, ad un atto d’insubordinazione. Insomma, le indiscrezioni non mancano. Poi, al 20’ della ripresa, Ancelotti richiama in panchina Lozano e inserisce Insigne. ...

Gazzetta : Ancelotti spiega che Insigne trequartista non annacqua l’identità : Il modulo, il fulcro di tutte le critiche mosse ad Ancelotti. Lui che in 8 giornate di campionato ne ha cambiati in continuazione, senza dare riferimenti fissi alla squadra e ai calciatori secondo molti. Ma è proprio lui a spiegare nel post partita che non è così “alcuni pensano che questo cambio di posizioni possa penalizzare l’identità, ma l’identità della squadra è molto chiara” Contro il Verona il Napoli vince una partita ...

Gazzetta – Futuro Insigne - se persistono i problemi in estate può partire… : La Gazzetta dello Sport sul Futuro di Insigne La Gazzetta dello Sport si interroga sul Futuro del capitano azzurro. Ecco quanto si legge sul quotidiano: Se il capitano non dovesse dimostrare ad Ancelotti un impegno sostanzioso continuerà a star fuori, anche se entrambe le parti sembra che si siano prese l’impegno per anteporre a tutto il bene del Napoli. Poi a fine stagione tutto sarà di nuovo in discussione, con Insigne che sarà ...

Gazzetta : Raiola a Castel Volturno - si è parlato anche del rinnovo di Insigne : La Gazzetta dello Sport scrive che sarebbe stato un colloquio a quattro quello che si è svolto nel tarda pomeriggio di ieri a Castel Volturno tra Ancelotti, Giuntoli, Mino Raiola e Insigne. L’argomento più intrigante è stato quello che ha riguardato il momento di Lorenzo Insigne. La discussione è avvenuta alla presenza dello stesso giocatore in un clima molto disteso. In effetti si è parlato della sua esclusione dalle gare colBrescia e con il ...

Gazzetta : “Crisi Lozano? Forse nel Napoli patisce la sovrapposizione con Insigne e Mertens “ : Gazzetta analizza la crisi in azzurro di Hirving Lozano L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta l’avvio di stagione di Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli “Pesano le scelte tattiche, la chimica e le contaminazioni che formano una squadra. Pesano anche le caratteristiche e gli affollamenti: Forse Lozano nel Napoli patisce la sovrapposizione con Insigne e Mertens, almeno per ora” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Gazzetta : Milik sbaglia anche a porta vuota. Insigne resta l’eterno incompiuto : Il Napoli è stato costruito per offendere e portare la difesa a ridosso del centrocampo, per accorciare le distanze tra i reparti, ma soprattutto per giocare il maggior tempo possibile nella metà campo avversaria Così tratteggia il Napoli la Gazzetta dello Spot, che però sottolinea che qualcosa nn funziona come dovrebbe. Ancelotti non ha trovato nei calciatori la sponda giusta per mettere in atto i suoi schemi e il suo gioco. E proprio per ...

Gazzetta : Insigne - precario nel Napoli - certezza in Nazionale : Insigne e Bernardeschi si contendono lo stesso posto in attacco, in Nazionale, ma nella squadra del ct Mancini trovano anche un’isola felice, scrive la Gazzetta dello Sport. Quasi un luogo dove ristorare la propria autostima e sentirsi gratificati. Mancini li convoca sempre e dichiara che entrambi sono importanti per l’Italia. Ma nessuno dei due ha iniziato bene la stagione nei rispettivi club. Insigne, per di più, nel Napoli ha meno ...

Gazzetta : Insigne deludente. Non reagisce con personalità e Ancelotti lo sostituisce : Il percorso del Napoli nelle prime sette giornate di campionato assomiglia a un “tracciato da rilevamento di scossa tellurica”, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Tre vittorie consecutive prima (Samp, Lecce e Liverpool), poi la sconfitta col Cagliari, con la squadra che diventa di colpo “paurosa e non incisiva”. Poi le prove non brillanti con Brescia e Gent e infine quella, anonima, a Torino. “il migliore attacco della A si è ...

Torino-Napoli - per la Gazzetta confermato Elmas in coppia con Zielinski. Torna Insigne : Torna in campo Lorenzo Insigne a Torino, secondo la Gazzetta dello Sport. Ancelotti lo schiererebbe nella sua posizione ideale a sinistra in appoggio alla coppia d’attacco Mertens-Llorente. Difesa obbligata per l’espulsione di Koulibaly a Cagliari, giocheranno Luperto e Manolas centrali con Ghoulam e Di Lorenzo sulle fasce. Ma la vera rivoluzione e nella coppia centrale di centrocampo, dove Ancelotti schiererà per la prima volta ...

Gazzetta : se non si risolve la questione Insigne - tanto valeva cederlo : La Gazzetta dello Sport oggi fa suo il concetto che abbiamo espresso ieri su Ancelotti e Insigne e scrive C’è da rimetterlo in piedi il rapporto tra Insigne e il sistema Napoli. Altrimenti non avrebbe avuto senso non prenderne in considerazione la cessione. Il caso c’è, inutile provare a negarlo. Dopo che Ancelotti gli ha comunicato che sarebbe andato in tribuna a Genk, Insigne era scuro in volto. Ma già ieri mattina all’arrivo a ...