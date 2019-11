Ex Ilva | Cazzola choc | “Taranto uccisa dalle Procure | lì c’è una magistratura famelica

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 novembre 2019) “L’di Taranto l’hannole, non è che l’haqualcun altro. Anche ‘sta menata dei bambini che muoiono… Non sono mai state date delle statistiche. Bisognerebbe andare a vedere le condizioni dei bambini dove non c’è la siderurgia, che muoiono di fame e di sete”. Sono le parolepronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dall’economista Giulianosul caso exdi Taranto. E aggiunge: “Lo dice anche Garavaglia della Lega, che è persona seria: abbiamo una quantità di opere pubbliche finanziate, che non partono per contrasti politici o per impreparazione della pubblica amministrazione. E secondo me, non partono perché in Italia abbiamo unache sostanzialmente, appena parte un’opera, fa spiccare gli avvisi di garanzia, se non gli arresti. ...

