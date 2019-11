Terremoto | morti e feriti in Iran | scossa di magnitudo 5 9 nella notte

Violento Terremoto in Iran : almeno 5 morti e 120 feriti : almeno 5 persone sono morte e 120 risultano ferite in seguito al Violento terremoto magnitudo 5.9 che ha colpito la zona di Mianeh, nel nord-ovest dell’Iran. L’evento sismico si è verificato alle 22:47 UTC di ieri. Quattro villaggi hanno subito gravi danni e si registrano frane in almeno 9 zone dell’area. Numerose le persone hanno scelto di non rientrare nelle case per paura di nuove scosse. L'articolo Violento terremoto in ...

Terremoto nelle Filippine - scossa di magnitudo 6.5 scuote l’Isola : 2 morti e numerosi danni : Una scossa di magnitudo 6.5 è stata registrata sull'isola di Mindanao, a Sud di Manila, nelle Filippine quando in Italia erano le 2 di questa notte. Tanti i danni strutturali agli edifici e due i morti: si tratta di uno studente di 15 anni e di un uomo di 66 anni, dopo che ha riportato ferite alla testa. Crollata una scuola ed evacuati gli studenti.Continua a leggere

Terremoto nelle Filippine : epicentro sull’isola di Mindanao - 4 morti e decine di feriti : Almeno 4 morti e 30 feriti: è il bilancio del Terremoto magnitudo 6.3 che ha colpito ieri alle 19:37 ora locale (le 13:37 in Italia) l’isola di Mindanao, nelle Filippine. Diverse le frane e gli edifici crollati. Le Filippine si trovano sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, dove sono presenti placche tettoniche fonte di frequenti attività sismiche e vulcaniche. L'articolo Terremoto nelle Filippine: epicentro sull’isola di ...

Il tifone Hagibis flagella il Giappone : 2 morti - 9 dispersi. Tre milioni gli sfollati e c’è stato anche un Terremoto : Aggiornate voi se nella serata italiana arrivano altri dettagli: il tifone se ne sta andando verso Nord, il peggio dovrebbe essere passato

Terremoto - Sergio Pirozzi a processo per il crollo di una palazzina ad Amatrice che provocò 7 morti : L'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi è stato rinviato a giudizio con altri 5 per il crollo di una palazzina ex Ina Casa in seguito al Terremoto del 24 agosto 2016, un crollo che provocò la morte di 7 persone. Insieme a Pirozzi vanno a processo alcuni tecnici che si occuparono dei lavori di ristru

I morti per il Terremoto in Indonesia di giovedì sono almeno 30 : Le persone morte in Indonesia a causa del terremoto di giovedì scorso sono almeno 30, secondo le nuove stime fornite dal governo Indonesiano. Centinaia di migliaia di persone continuano a essere ospitate in campi e centri di accoglienza, non potendo

