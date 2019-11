Giuseppe Conte all' ex Ilva | durissima contestazione degli operai | Lei non ci

Giuseppe Conte - tracolla la fiducia nel sondaggio Swg : meno 11 per cento : La luna di miele con Italia ed italiani? Se c'è stata, per Giuseppe Conte, è finita da tempo. Lo mettono nero su bianco dei sondaggi rilanciati da Il Messaggero, nel dettaglio l'ultime rilevazione Swg che risale al 4 novembre. Il dato ovviamente è quello relativo alla fiducia che gli italiani ripong

Matteo Renzi sfratta Giuseppe Conte e ricatta il Pd : "Se vogliono tornare al voto - ognuno per sé" : "Un suicidio tornare al voto". Matteo Renzi, intervistato da Repubblica, sfiora il sublime (o sfonda il muro del ridicolo, dipende dai punti del vista", invitando il Pd a "pensarci bene", e ricordandogli, lui autore giusto un paio di mesi fa della scissione di Italia Viva, che "da separati si perde

Tutte le spine di Giuseppe Conte : Quando ha accettato l'incarico, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sapeva bene che il governo che stava per nascere aveva la sua specificità, per usare un eufemismo. Veniva, d'altra parte, da mesi travagliati in cui si era trovato a fare da pompiere negli scontri infuocati fra gli azionisti gialloverdi. Non poteva certo immaginare, tuttavia, in quale ginepraio stava per infilarsi. E, a tre mesi dal varo del nuovo esecutivo, le spine per ...

Tutte le "spine" di Giuseppe Conte : Quando ha accettato l'incarico, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sapeva bene che il governo che stava per nascere aveva la sua specificità, per usare un eufemismo. Veniva, d'altra parte, da mesi travagliati in cui si era trovato a fare da pompiere negli scontri infuocati fra gli azionisti gialloverdi. Non poteva certo immaginare, tuttavia, in quale ginepraio stava per infilarsi. E, a tre mesi dal varo del nuovo esecutivo, le spine per ...

Ilva. Franco Bechis seppellisce Giuseppe Conte : "Sarà il Titanic del suo governo" : Franco Bechis prevede il de profundis sul futuro politico del premier Giuseppe Conte. L'errore del Presidente del Consiglio - scrive Bechis nel numero in edicola il 7 novembre, e quello anche degli altri premier che l'hanno preceduto è quello di aver messo sul piatto della bilancia il peso dei lavor

Ilva - il retroscena su Giuseppe Conte : crollo durante le trattative con Arcelor Mittal - governo in ginocchio : "Sono un po' stanco", ha ammesso Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il caso dell'ex Ilva è "drammatico", per sua stessa ammissione, e rischia di travolgere il premier e il governo stesso, mai così vicino alla rottura. Gli indiani di Arcelor Mittal ci hanno messo del loro, annunciando che l'addio a

Arcelor Mittal conferma : "Addio Italia". Giuseppe Conte - ore d'angoscia al vertice : "Sono fiducioso" : Terminato il vertice a Palazzo Chigi tra il premier, Giuseppe Conte, i ministri del governo giallorosso e i rappresentanti di Arcerlor Mittal (presidente e ceo Lakshmi Mittal e il chief financial officer Aditya Mittal, assenza pesantissima quella dell'ad Lucia Morselli). vertice terminato con una fu

Giuseppe Conte - la consulenza nel mirino : spunta un altro documento che inguaia il premier : Ma perché nel maggio del 2018 il finanziere Raffaele Mincione si rivolge al semisconosciuto avvocato pugliese Giuseppe Conte per avere un parere sul golden power? Per capirlo vale la pena fare un passo indietro e tornare al 27 aprile dello scorso anno quando Mincione che era in corsa per la conquist

Matteo Salvini ad alzo zero contro Giuseppe Conte : "Un assoluto incapace che si è montato la testa" : Cannonate da Matteo Salvini contro Giuseppe Conte. L'occasione per mettere nel mirino a colpire il premier è la conferenza stampa di presentazione della campagna elettorale al cinema Metropolitan, a Napoli. Il leader della Lega, contro il presunto avvocato del popolo, picchia durissimo: "Io Contesto

Giuseppe Conte contro ArcelorMittal : "Pretendiamo rispetto impegni su Ilva - saremo inflessibili" : Giuseppe Conte mantiene la linea dura verso ArcelorMittal sul caso Ilva. “Pretendiamo chiarezza dalla proprietà e rispetto degli impegni contrattuali. saremo inflessibili” ha assicurato il presidente e del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla lettera con cui ArcelorMittal ha annunciato di la volontà di ritirarsi dalla gestione dell’acciaieria.“Domani incontreremo la proprietà” ha ...

L’incontro fra Giuseppe Conte e ArcelorMittal è stato rinviato a mercoledì : L’incontro fra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e ArcelorMittal, la multinazionale indiana che controlla l’acciaieria ILVA e che ieri aveva annunciato di volere rescindere il contratto di proprietà, è stato rimandato a mercoledì 6 novembre. Lo hanno scritto diversi

Giuseppe Conte - casse vuote : il governo cerca 1 - 6 miliardi. Spunta l'ipotesi patrimoniale : Sulla manovra economica la maggioranza giallorossa aveva raggiunta un accordo, il salvo intese. E proprio quel salvo intese sta provocando continui scricchiolii al Conte Bis. Il paletto piantato dal ministero dell'Economia per non trasformare la sessione di bilancio in un assalto alla diligenza (mod

Giuseppe Conte e le imboscate di Renzi. Manovra - "l'incidente in Senato" : viene giù il governo? : Nuove frizioni sulla Manovra potrebbero indebolire ancor di più la maggioranza. Non è un mistero la contrarietà del partito di Matteo Renzi, Italia Viva, su alcuni punti della prossima Manovra di bilancio, in particolare le tasse su plastica, zucchero ed auto aziendali. Il partito dell'ex premier st

Martedì alle 19 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà alla Camera sul presunto conflitto di interessi scoperto dal Financial Times : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interverrà alla Camera dei Deputati alle 19 di Martedì per spiegare la sua versione sul presunto conflitto di interessi raccontato la scorsa settimana in un articolo del Financial Times, che aveva scoperto che una società