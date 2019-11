Ciclismo : il ‘Giro di Sicilia’ arriva in Val di Noto : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) – Cinque tappe, più un cronoprologo in apertura, pendenze che raggiungono i 7700 metri di dislivello e più tempo da dedicare alla scoperta dei luoghi e ad attività culturali. C’è tutto questo nel ‘Giro della Sicilia’ edizione 2020 (25 aprile-1 maggio) presentato oggi nella sede del Comune di Noto (Siracusa). Dopo le prime due edizioni svoltesi nell’area delle Madonie e dei Nebrodi e ...

Ciclismo - Filippo Ganna : “Nel 2020 voglio partecipare al Giro per prepararmi per Tokyo e record dell’ora” : Filippo Ganna alza l’asticella. Dopo un 2019 nel quale ha collezionato ottimi risultati sia su pista, sia su strada, il 23enne del team Ineos punta già il mirino verso la prossima stagione, nella quale avrà obiettivi decisamente ambiziosi ma che ha ampiamente dimostrato di poter sognare. Fare meglio dell’annata appena conclusa non sarà semplice, per un ciclista che quest’anno si è aggiudicato il bronzo a cronometro ai Mondiali ...

Ciclismo - Filippo Ganna : ‘Il record dell’ora è un obiettivo - ma serve un grande giro’ : Filippo Ganna è stato l’uomo copertina della prima tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista che si è tenuta nel weekend a Minsk, in Bielorussia. Il 23enne di Verbania ha demolito il record del mondo dell’inseguimento individuale, abbassando per due volte il precedente limite e portandolo molto vicino al muro dei quattro minuti. Il corridore della Ineos potrebbe dare l’assalto a questa barriera che si pensava invalicabile, ma anche ad un ...

Ciclismo - il piano di Giulio Ciccone nel 2020 : un Giro d’Italia al servizio di Nibali e carta bianca al Tour de France? : La stagione 2019 di Giulio Ciccone è stata, senza ombra di dubbio, la più bella di tutte da che è passato professionista nel 2016. Tra la vittoria di tappa a Ponte di Legno e la conquista della maglia azzurra dei GPM al Giro d’Italia, e i due giorni da sogno in maglia gialla al Tour de France, le due grandi corse a tappe di quest’anno lo hanno letteralmente consacrato come una delle punte più preziose del Ciclismo italiano per quanto ...

Ciclismo - il 2019 della consacrazione per Alberto Bettiol : il trionfo al Giro delle Fiandre e un Mondiale da protagonista : Il 2019 è stato di certo l’anno della consacrazione del toscano Alberto Bettiol, capace di centrare la sua prima vittoria in carriera, in una Classica Monumento come il Giro delle Fiandre, e autore di una prestazione magistrale con la maglia azzurra ai Mondiali dello Yorkshire. Pochissimi, probabilmente, quando il corridore dell’Education First aveva annunciato il suo programma annuale a inizio 2019, avrebbero immaginato di vederlo ...

Ciclismo - niente Giro di California - Vaughters : ‘Bisogna pagare per chiudere le strade’ : Il grande Ciclismo del World Tour non farà nessuna fermata negli Stati Uniti nella stagione 2020. Il Giro di California, l’unica corsa americana del calendario mondiale, è stato annullato dalla società organizzatrice AEG Sports. Alla base di questa decisione inattesa ci sono delle difficoltà economiche, come spiegato dalla presidentessa dell’organizzazione Kristin Klein. Sull’argomento è intervenuto anche Jonathan Vaughters, team manager della ...

Ciclismo - cancellato il Giro di California 2020 : problemi economici per la corsa World Tour - era in contemporanea col Giro d’Italia : Il Giro di California 2020 non si correrà. Gli organizzatori di questo appuntamento World Tour sono stati costretti a cancellare l’evento per motivi economici, non ci sono le coperture necessarie per mettere in scena l’appuntamento che durava una settimana in contemporanea col Giro d’Italia. Era l’unica tappa statunitense del massimo circuito internazionale di Ciclismo e in passato aveva attirato l’attenzione di ...

Ciclismo - niente Giro della California nel 2020 : la prestigiosa corsa americana annullata per motivi… economici : Gli organizzatori hanno ammesso come non verrà disputata l’edizione 2020 del Giro di California per motivi economici Il Giro di California 2020 non verrà disputato nel 2020, ad annunciarlo sono gli organizzatori della corsa americana del World Tour, rivelando come la causa sia da attribuire a problemi economici. Queste le parole di Kristin Klein, presidente dell’Amgen Tour of California e vice-presidente esecutivo di AEG ...

Ciclismo : una nuova corsa in programma. Gli organizzatori del Tour de France presentano il Giro dell’Arabia Saudita : Una nuova corsa in Medio Oriente sarà in programma dal 2020. Il calendario UCI continua ad arricchirsi: dal 4 all’8 febbraio si svolgerà il Giro dell’Arabia Saudita. corsa di categoria 2.1, prenderà il via dalla capitale Riyadh. A promuoverla è ASO, la società che organizza il Tour de France. Le parole del CEO di ASO, Yann Le Moenner: “Le stagioni ciclistiche rappresentano da diversi anni i punti salienti che si muovono sulla mappa del ...

Ciclismo - le targhe di Alberto Bettiol e Marta Bastianelli poste nel museo del Giro delle Fiandre : Nel Giro delle Fiandre 2019 è arrivata una memorabile doppietta italiana, con Alberto Bettiol che ha trionfato in modo straordinario nella gara maschile, mentre in quella femminile si è imposta Marta Bastianelli. A distanza di quasi sette mesi da quell’impresa, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le targhe dei due vincitori sono state poste nel museo dedicato a Karen Van Wunendael, inventore della corsa. Come da tradizione i mattoncini ...

Ciclismo - Romain Bardet : “Il Giro d’Italia nel 2020 è una possibilità reale prima di Olimpiadi e Mondiali” : Dopo il deludente Tour de France 2019, il ciclista francese Romain Bardet non vede l’ora di tuffarsi nella prossima stagione e a CyclingNews.com ha tracciato un bilancio della stagione, con un occhio alla possibile programmazione del 2020, tra grandi giri, Olimpiadi e Mondiali. La delusione per il Tour è stata forte: “È stato qualcosa che non avevo mai sperimentato prima, una stagione così difficile, molto al di sotto delle mie ...

Ciclismo - gli obiettivi di Vincenzo Nibali nel 2020 : Giro d’Italia - Olimpiadi e Mondiali nei piani dello Squalo : Vincenzo Nibali ha davanti a sé una stagione 2020 fatta di grandi obiettivi e di tante altre novità. Ovviamente queste ultime sono legate alla sua nuova squadra, la Trek-Segrafredo, che lo ha ingaggiato come nuovo capitano per le grandi corse a tappe. Un obiettivo ben chiaro per la formazione statunitense dalla fortissima matrice italiana. Ed è stata proprio questa una delle motivazioni principali che hanno portato al passaggio del messinese ...

Ciclismo - Giro della Nuova Caledonia 2019 : Manuele Tarozzi fa esultare la rappresentativa azzurra e completa la sfilza di trionfi : Era iniziata subito con prestazioni positive l’avventura degli atleti italiani al 49ème Tour Cycliste Air France de Nouvelle Calédonie 2019, grazie alla vittoria nella cronometro d’apertura del trentino Riccardo Lucca. Nei giorni a seguire la formazione italiana Pontoni / Casa-Italia ha esultato per le affermazioni di Jalel Duranti nello sprint ristretto a quattro nella seconda tappa, poi la terza frazione con arrivo in salita sullo ...