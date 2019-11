Voleva incassare i soldi dell’assicurazione - il proprietario della Cascina esplosa confessa : Ha confessato Giovanni Vincenti: è lui il responsabile dell'esplosione della cascina a Quargnento in provincia di Alessandria, dove hanno perso la vita Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido, i tre vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. L'uomo, proprietario della cascina esplosa martedì scorso, è stato fermato nella notte, dopo un lungo interrogatorio. Vincenti ha messo in atto il piano per ottenere il premio di ...

Alessandria - confessa il proprietario della Cascina esplosa. Indagata anche la moglie : La notizia del fermo di Giovanni Vincenti arriva nella notte, a poche ore dai funerali solenni di Antonino, Marco e Matteo nella cattedrale dei Santi Pietro e Marco di Alessandria, alla presenza tra gli altri del premier Giuseppe Conte, del presidente della Camera Roberto Fico e del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese

Cascina esplosa - folla ai funerali dei 3 vigili del Fuoco. L'abbraccio di Conte alle famiglie : Nella cattedrale anche Giuliano Dodero, il capo squadra dei vigili del fuoco rimasto ferito nell'esplosione

Cascina esplosa - in campo il Ris. Venerdì i funerali dei vigili morti. Il procuratore di Alessandria : “Non si tratta di ripicche” : Non ripicche di vicinato o invidia. “Chi l’ha fatto, lo ha fatto per uccidere”dice il procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, che ha fatto il punto sulle indagini relative all’esplosione di Quargnento (Alessandria) che, nella notte tra lunedì e martedì, ha causato la morte di tre vigili del fuoco. “È chiaro che il gesto non si inquadra in ripicche di vicinato, ma è ben più grave. L’attività investigativa continua ...

Alessandria - il proprietario della Cascina esplosa : "Il movente è l'invidia. Ho già fatto i nomi" : Ha accettato di parlare con la stampa il proprietario della cascina esplosa lunedì notte in provincia di Alessandria, causando il decesso di tre vigili del fuoco e il ferimento di altri due pompieri e un carabiniere. Giovanni Vincenti, imprenditore, ha detto al Messaggero di avere qualche idea sul m