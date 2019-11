Voleva distruggere la statua di Gesù colpendola con un bastone | denunciato un 33enne

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Sofia Dinolfo Non si conoscono ancora i motivi del folle gesto, l'uomo è stato fermato da un passante ed incastrato dalle telecamere di videosorveglianzalamarmorea diCristo piazzata nel centro città ma è stato scoperto e. Il fatto è avvenuto la notte del primo novembre a Trecastagni, in provincia di Catania e l’autore del folle gesto è undel luogo. Durante quell’orario non vi erano persone in giro e l’uomo, a bordo della sua macchina, si è fermato davanti un’edicola votiva dedicata al “Cuore di” dove vi era posizionata la. Si tratta di un luogo dove diverse persone si fermano durante il giorno a rivolgere le loro preghiere, una meta conosciuta dai devoti dell’hinterland che raggiungono Trecastagni proprio per affidare alla raffigurazione di Cristo le proprie preghiere. Dunque, il, è sceso dalla macchina, ...

tempostretto : Un nuovo articolo: (Trecastagni: voleva distruggere la statua marmorea del Cristo. Denunciato. VIDEO) è stato pubbl… - ABIMAGE : Trecastagni (CT) - Voleva distruggere la statua marmorea del Cristo: denunciato - palermo24h : Voleva distruggere la statua marmorea del Cristo: denunciato (vd) -