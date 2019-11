Un Passo Dal Cielo 5 | Ultima Puntata | La Difficile Scelta di Francesco!

Fonte : uominiedonnenews

(Di giovedì 7 novembre 2019) Undal5, trama: per i protagonisti arriva un periodo di riflessioni e scelte, che porta alla conclusione di questa quinta stagione… Undal5 è arrivato alla sua conclusione. Ma i momenti emozionanti non sono certo finiti e l’di questa quinta stagione è davvero al cardiopalma. In particolar modo, i telespettatori sono destinati a rimanere con il fiato sospeso fino alla fine per via delle scelte complesse che dovranno essere compiute dai protagonisti. Ma prima vediamo cosa è accaduto nellaprecedente. Undal5: dove eravamo rimasti Emma confessa a Francesco il suo tradimento e questo causa un grande sconforto a Neri. Finalmente però i due riescono ad avere un duro confronto al termine del quale la Giorgi prova a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Francesco è ovviamente molto triste per il tradimento e ...

Francescorocca : Stiamo riportando in Italia dal campo di al-hol in #Siria il piccolo A. È stato possibile grazie al ruolo cruciale… - RadiocorriereTv : «Livia era incinta, mio figlio esiste» Non perdere su @RaiPlay l'anteprima della nuova puntata di @passodalcielo5,… - UnDueTreBlog : “Un passo dal cielo 5” – Nona puntata di giovedì 7 novembre 2019 – Anticipazioni e trama. -