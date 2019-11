Roma Alcuni tifosi del Celtic accoltellati all’esterno di un pub

Roma - Fonseca alla ricerca del riscatto : “effettuerò alcuni cambi” - le indicazioni per la sfida di Lecce : “Abbiamo fatto le nostre analisi con i giocatori, abbiamo fatto capire loro quello che non è andato bene e quello che c’è da migliorare”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Lecce e dopo il ko contro l’Atalanta davanti al pubblico amico. “Domani effettuerò alcuni cambi, ci sono tante partite ...

Casting per alcuni film con riprese tra Roma e dintorni e per uno spettacolo teatrale : Ci sono dei Casting attualmente aperti, a cura di Cineworld, per la ricerca di figure varie per realizzare poi alcuni film da girare a breve tra Roma e dintorni. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attori e attrici per uno spettacolo della compagnia teatrale 'Il Cilindro' di Roma che verrà poi messo in scena alla fine del prossimo mese di ottobre....Continua a leggere

Casting per una fiction e due film di Cineworld Roma e per alcuni corti di Daniel Maru : In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. Vi sono dei Casting aperti per produzioni televisive e cinematografiche collegate a Cineworld, ma ci sono anche delle selezioni ancora in corso per una serie di short film da girare in Piemonte e per la regia di Daniel Maru. Cineworld Roma Per una nota fiction televisiva Cineworld Roma seleziona modelli (solo uomini) di età compresa tra 25 e 35 anni, per ...