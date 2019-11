Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 7 novembre 2019) La situazione in casa Napoli è tutt’altro che serena dopo l’ammutinamento della squadra che l termine della gara di Champions ha deciso di non rispettare il ritiro imposto dal presidente De. Gli animi si sono riscaldati, sono volate parole grosse nello spogliatoio tra i calciatori e il figlio del presidente, poi tutti a casa, ad accezione dell’allenatore e del suo staff che si sono recati al centro sportivo per il ritiro. Denon l’ha presa bene, non è contento che la squadra gli sia rivoltata contro e lo dimostra il duro comunicato della società, ha minacciato di andare per vie legali contro i suoi calciatori. A tal proposito Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport ricorda oggi una frase che ben si adatta al momento e che da un’idea della bellicosità del presidente in certi frangenti La frase di Aurelio Deè datata, ma ...

napolista : Quando De Laurentiis disse: “i contratti si rispettano, mio zio Dino fece sequestrare la villa a Fellini” La Gazze… - bviteritti : Quando per ogni singolo giorno dell‘anno, lavorativo o festivo che sia, guadagni più di quanto guadagna un italiano… -