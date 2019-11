Macron | Nato in morte cerebrale Ma la responsabilità è anche sua

Francia - Macron : “La Nato è in stato di morte cerebrale. Europa sull’orlo del baratro” : In un'intervista rilasciata all'Economist il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha duramente criticato il ruolo della Nato nella recente campagna della Turchia nel nord-est della Siria. E sull' Europa ha detto: "E' sull'orlo di un precipizio" e sarà sempre più fuori controllo fino a quando non inizierà a comportarsi "come una potenza geopolitica".Continua a leggere

Conte sui migranti : "Non darò tregua a Macron"<br>Salvini? "Pure Orban l'ha abbandonato" : Il premier Giuseppe Conte, intervenuto oggi alla kermesse di Fratelli d'Italia a Roma, Atreju 2019, ha toccato anche il delicato tema dei migranti, ricordando che in pochi giorni sono già stati fatti dei passi importanti in Europa.Il 23 settembre, infatti, si terrà l'atteso vertice a Malta che dovrebbe sancire l'accordo a cui l'Italia sta lavorando da settimane insieme a Francia e Germania e che dovrebbe stabilire un sistema di quote per la ...